Focus sur le marché norvégien et ses 80 % de voitures neuves électriques

Le marché norvégien du véhicule neuf est non seulement le plus électrifié au monde, mais il figure parmi les rares à afficher une progression de 25 % entre 2019 et 2022.

La Norvège est souvent citée comme le pays le plus en avance en matière d’électrification. Une caractéristique qui se vérifie dans les chiffres de ventes. Selon les données compilées par Inovev, le marché du véhicule neuf dans le pays est réduit, puisqu’il a concerné 174 329 voitures neuves en 2022. Un nombre en retrait de 1,1 % par rapport à 2021, qui avait établi un record historique, avec 176 276 immatriculations. Ce recul doit donc être relativisé, puisqu’il représente tout de même une nette progression par rapport aux 141 412 exemplaires écoulés en 2020 et aux 142 381 modèles vendus en 2019. Ainsi, depuis cette date, le marché a connu un bond de 24,8 %, ce qui peut faire rêver beaucoup de professionnels français. Dans ce contexte global, la part des véhicules électriques a suivi une courbe similaire. En 2020, leur part de marché atteignait déjà 54,3 %, ce qui constituait déjà un record. Dès l’année suivante, cette proportion a grimpé à 64,5 % des ventes globales. Enfin, en 2022, ce taux a représenté 80 % des voitures neuves. Il s’agit-là de voitures 100 % électriques et non de modèles électrifiés rassemblant tous les niveaux d’électrification. Pour mémoire, le taux moyen au niveau européen se situait à 13 % en 2022.

Vive le pétrole et l’électrique

Le succès des véhicules électriques dans ce pays s’explique par plusieurs facteurs. La Norvège possède l’un des plus hauts niveaux de revenu par habitant au monde selon les données de l’OCDE. Une richesse fournie notamment par l’exploitation du pétrole en mer du Nord. Ainsi, ce pays est à la fois un grand marchand d’hydrocarbures et un grand acheteur de véhicules électriques. Un décalage qui suscite peu de cas de conscience chez des Norvégiens souvent animés d’une forte sensibilité environnementale. Ainsi, les avantages financiers concédés aux véhicules électriques, financés en partie par le pétrole, facilitent l’adoption de cette énergie par les automobilistes locaux. Des avantages qui disparaissent peu à peu, face au poids représenté par ces voitures dans les ventes globales.

Tesla et VW Group en tête

Sur ce marché largement électrifié, Tesla figure en tête des ventes, avec une part de marché de 12 % en 2022. Au niveau des groupes automobiles, Volkswagen Group conserve cependant le premier rang, avec une part globale de 25 %. Volvo suit Tesla avec 10 % des ventes, devant Toyota avec 9 % et Hyundai-Kia avec 8 %. Le Coréen est à égalité avec BMW Group, devance lui-même l’ensemble des marques chinoises présentes dans le pays. Ces dernières possèdent 7 % des immatriculations, devant Mercedes-Benz, qui possède 6 % du marché. Les firmes présentes dans ce classement témoignent du niveau du marché local, très orienté vers le premium.