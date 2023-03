Le constructeur américain Ford a déjà livré 50 000 exemplaires de son SUV Mach-E 100 % électrique

Présenté fin 2019 et commercialisé un an plus tard, fin 2020, le Ford Mustang Mach-E semble avoir trouvé son public en Europe. Rival d'un autre SUV américain 100 % électrique – nommé Tesla Model Y –, le véhicule vient de réaliser un record de vente.

Fin février, une famille allemande a en effet reçu les clés du 50 000e exemplaire au cours d'un évènement organisé par leur distributeur Autohaus Ebbert, concessionnaire Ford situé à Gütersloh (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), à 150 kilomètres environ au sud d'Hanovre.

« Ma femme et moi avons choisi le Ford Mustang Mach-E parce que nous avions besoin d'une voiture familiale depuis la naissance de notre fils Nesim. Nous avons été particulièrement impressionnés par le design, l'espace généreux et l'ensemble technique. Je suis convaincu que les véhicules électriques sont l'avenir », a indiqué Hakan Can, l'heureux propriétaire du véhicule. En l'espèce un Ford Mustang Mach-E GT doté du moteur de 358 kW (487 ch), de la batterie de 98,8 kWh à l'autonomie étendue (490 km) et d'une transmission intégrale.

Bientôt de nouvelles batteries LFP pour le Ford Mustang Mach-E

« La livraison du 50 000e Mustang Mach-E est une étape importante sur notre chemin vers un avenir électrifié. Avant la fin de cette année, Ford lancera une autre série de véhicules électriques en Europe, dont un modèle sera construit à Cologne », a complété Patrick Schenzler, directeur Ford véhicules particuliers pour le marché allemand, autrichien et suisse.

Enfin, très prochainement, le SUV électrique devrait recevoir des batteries faisant appel à une autre chimie que celle aujourd'hui proposée. Le constructeur américain annonce l'arrivée de batteries lithium-fer-phosphate (LFP) en plus de celles nickel-cobalt-manganèse (NCM) déjà utilisées.

« Les batteries LFP sont très fiables et tolèrent des charges plus fréquentes et plus rapides tout en utilisant moins de matériaux rares et chers. Cette technologie permettra de contenir ou même de réduire davantage les prix des véhicules électriques. Ces batteries LFP alimenteront une variété de véhicules particuliers et utilitaires Ford EV de nouvelle génération, abordables et en cours de développement », précise le constructeur, qui investit en parallèle 3,5 milliards de dollars dans la construction d'une usine de batteries LFP dans le Michigan, aux États-Unis.