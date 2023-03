Ford anticipe 3 milliards d’euros de pertes pour sa division de voitures électriques

Les dirigeants de Ford ont confirmé leur nouvelle organisation et annoncé que leurs résultats ne seraient plus révélés par grande région géographique mais selon les trois grandes divisions qui constituent aujourd’hui le groupe, à savoir Ford Blue pour les véhicules thermiques et hybrides, Ford Model e, pour les véhicules électriques, et Ford Pro pour les VUL et les services. Les résultats du premier trimestre 2023 épouseront ce nouveau format le 2 mai prochain. Notons qu’en 2022, Ford n’a dégagé des profits importants qu’en Amérique du Nord, l’Europe étant atone et la Chine en légère perte. L’Amérique du Sud et les autres marchés sont très légèrement profitables.

L’objectif de rentabilité des modèles électriques est fixé à 2024

Débuts difficiles pour Ford Model e, les dirigeants de Ford tablant sur une perte de 3 milliards d’euros cette année. Sur la période 2021-2023, la division électrique cumule 6 milliards d’euros de pertes, dont 2,1 milliards sur l’exercice 2022. John Lawler, directeur financier de Ford, rassure cependant les places de marchés en indiquant que la première génération de BEV, Mustang Mach E et surtout le pick-up F150 Lightning, va dégager des bénéfices avant impôts dès l’exercice 2024.

Une capacité de production de 2 millions de véhicules électriques en 2026

« Dès la fin de l’année 2023, Ford sera configuré pour une capacité annuelle de production de véhicules électriques de 600 000 unités et passera à 2 millions en 2026. Nous entendons bien utiliser l’intégralité de cette capacité industrielle », déclare John Lawler, qui affirme aussi que la baisse des coûts passera par les batteries, leurs composants et leur chimie.

Les VUL de Ford Pro sont un contributeur grandissant pour le groupe

Pour sa guidance 2023, Cathy O’Callaghan, directrice du contrôle de gestion de Ford, confirme un objectif d’Ebit compris entre 9 et 11 milliards d’euros, avec un free cash-flow de l’ordre de 6 milliards. Si Ford Model e sera donc dans le rouge, Ford Blue mise sur un Ebit de 7 milliards d’euros, en légère progression par rapport à 2022, et Ford Pro sur un Ebit de 6 milliards d’euros, soit le double de l’année passée.

Pour 2026, l’objectif d’une marge d’Ebit de 10 % est confirmée pour le groupe. Ford Model e se situera plus vraisemblablement avec une marge de 8 %.