Ford décerne la certification Q1 à Rombat

En recevant cette distinction de Ford, le fabricant de batteries Rombat accède au « club d’élite » des fournisseurs du constructeur automobile et lui permet d’établir une référence pour ses futurs projets.

« En tant que représentant de la marque en France, je considère que la certification de Ford vient renforcer l’image de fabricant premium de Rombat sur ce marché resserré de 6 fabricants européens en 1ère monte. » commente Urbain Chassaing dirigeant de Rombat France et de compléter « Le marché de la rechange est en train de basculer. Le cycle de proposition en marques de distributeur, dont l’élément premier était uniquement le prix, prend fin. Aujourd’hui on donne la priorité aux offres de produits de fabricant de grandes marques homologuées par les constructeurs auto en première monte. On doit proposer, soit la même batterie, soit une batterie premium de même niveau de performance sur des véhicules start & stop, aux technologies plus exigeantes. L’argument du prix n’entre qu’en 3 ème position dans le choix de l’utilisateur, qui met la performance en premier et la disponibilité en second. Alors qu’avant c’était l’inverse : d’abord le prix, puis la disponibilité et enfin la performance. »

Le statut Q1

Suite à un processus d’audit, il prend en considération les critères suivant :

• la capacité du système

• la garantie et les performances de livraison

• l’adaptation aux critères stricts de qualité et de gestion environnementale

• le rendement élevé continu

• le niveau de satisfaction de la clientèle