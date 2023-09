Ford déploie rapidement son "Mobile Service" dans toute la France

Le dispositif d'intervention sur site du constructeur américain, Ford, arrive en France. Après avoir lancé avec succès un premier camion atelier sur son premier site pilote de St-Etienne, cinq unités supplémentaires vont rejoindre la flotte prochainement en Ile-de-France et dans le Nord. La solution Ford Mobile Service sera étendue à l’ensemble du territoire au plus près des clients professionnels fin 2023.

Après un déploiement réussi aux Etats-Unis avec plus de 260 000 interventions en 2022, Ford annonce le déploiement en France de sa solution d'intervention sur site, Ford Mobile Service. Un premier camion atelier est déjà en fonction sur le site pilote de St-Etienne. En ce mois de septembre cinq autre vont rejoindre la flotte Ford Mobile Service en Ile-de-France et à Lille. Le constructeur envisage de couvrir l’ensemble du territoire au plus près des clients professionnels d'ici à fin 2023.

Une palette d’interventions complète

Derrière ce déploiement on comprend bien les objectifs : réduire les temps d’immobilisation des véhicules professionnels et maximiser la productivité des clients grâce à une palette d’interventions complète (entretien, remplacement de pièces d’usure ou de pare-brise, pose d’accessoires, ou encore installation de mises à jour). "Nos techniciens qualifiés se déplacent directement chez les clients professionnels, que ce soit sur leur lieu de travail ou tout autre endroit de leur choix réunissant les conditions d’intervention", détaille Ford.

"Ford Mobile Service est une étape majeure pour notre engagement envers nos clients. Nous avons conçu cette offre pour leur offrir une expérience d'entretien automobile sans précédent, en leur donnant la liberté de choisir quand et où ils souhaitent entretenir leur véhicule. Chez Ford France, la satisfaction de nos clients est notre priorité absolue, et Ford Mobile Service en est une illustration parfaite", déclare Peter Canisius, directeur Ford Service France.

Notons que le dispositif est désormais disponible dans 8 pays (Etats-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne, France, Italie, Espagne et Portugal).