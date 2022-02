Ford E-Transit médaillé d’or pour ses aides à la conduite

La gamme complète d’’aides à la conduite de la version 100% électrique du Ford Transit, a valu au leader du marché des utilitaires en Europe un Gold Award de l'autorité indépendante de sécurité des véhicules Euro NCAP. Ce prix a été attribué suite à l’analyse des technologies de freinage d'urgence autonome à l'approche des véhicules, des cyclistes et des piétons, ainsi que sur la technologie d’aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation et des systèmes de surveillance des occupants.

Les simulations d'Euro NCAP ont testé les aides à la conduite et les technologies de sécurité active à l'approche de véhicules en stationnement ou lors d'un trafic plus lent, ainsi que lorsqu'un véhicule qui précède freine brusquement. Les tests comprenaient également des réactions à un enfant qui se précipite sur la route ou encore à des cyclistes et des piétons qui traversent la route3. Des scénarios probables dans les environnements urbains où le constructeur prévoit que la majorité des E-Transits seront exploités.