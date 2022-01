Ford étend encore sa gamme flexifuel avec le Puma E85 EcoBoost Hybrid

Le constructeur automobile américain Ford continue d'étoffer sa gamme de véhicules flexifuel. C'est-à-dire acceptant dans leurs réservoirs du superéthanol E85, ce biocarburant issu de la culture de betteraves sucrières mais aussi de céréales (comme le maïs et le blé) ou de leurs résidus. Fort de six modèles - les Fiesta, Fiesta Affaires (modèle réservé aux professionnels), Puma, Focus, Kuga et Transit Connect, le catalogue Ford Flexifuel intègre depuis peu de nouvelles variantes de ces véhicules équipées... de motorisations électrifiées.

Électricité + biocarburant

Quelques mois après le SUV compact Kuga FHEV (hybride essence-électricité) et la compacte Focus mHEV (mild-hybrid 48 volts), c'est au tour du SUV urbain Puma - véhicule le plus vendu de la marque en France - d'être proposé dans cette dernière déclinaison. Pour l'occasion, ce modèle reçoit une motorisation EcoBoost Hybrid E85 développant 125 ch et permettant « d'optimiser la consommation de carburant tout en améliorant le plaisir de conduite grâce à des accélérations plus vives », argumente le constructeur. Proposé dès 24 400 euros en finition Titanium, le Puma EcoBoost Hybrid E85 voit ses émissions de CO2 être homologuées à 120 g/km (avant abattement spécifique). Ce qui permet aux professionnels de bénéficier d'une exonération de TVS sur 12 trimestres.