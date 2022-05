Ford étend sa gamme d'utilitaires zéro émission avec l'E-Transit Custom

Le constructeur américain vient de présenter son fourgon moyen 100 % électrique. Baptisé sans surprise E-Transit Custom, ce véhicule utilitaire se pose en concurrent des Volkswagen ID.Buzz Cargo et autres VUL Stellantis électrifiés (e-Expert, ë-Jumpy, Vivaro-e, e-Scudo).

La gamme des véhicules utilitaires Ford s'agrandit avec l'arrivée de l'E-Transit Custom. Ce nouveau fourgon moyen 100 % électrique est le deuxième modèle zéro émission - après l'E-Transit - d'un catalogue qui en comportera cinq à l'horizon 2024. Comme son grand frère E-Transit, le nouvel E-Transit Custom sera produit, à compter de mi-2023, dans l'usine Ford Otosan située à Koaceli, en Turquie.

Nos véhicules utilitaires viennent d'être réinventés. Nous vous présentons l'E-Transit Custom 100% électrique.



En savoir plus : https://t.co/DZ4J4730nb



Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDeplacerMoinsPolluer pic.twitter.com/pDXS9p4ifO — Ford France (@FordFrance) May 9, 2022

Si pour l'heure aucune caractéristique technique n'a été dévoilée (Ford devrait communiquer davantage à l'automne), le constructeur avance toutefois une autonomie de 380 kilomètres en une seule charge. Soit légèrement plus que celle de ses principaux concurrents issus du groupe Stellantis (Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy, Opel Vivaro-e et Fiat e-Scudo) ou que les Nissan e-NV200 et Mercedes-Benz eVito.

Éligible aux services Ford Pro

Côté style, celui du nouvel E-Transit Custom tranche radicalement avec celui de l'actuelle génération de Transit Custom, proposée en thermique et hybride rechargeable. La face avant s'est notamment adoucie et privilégie les courbes aux arêtes. La signature lumineuse se dédouble tandis qu'un bandeau lumineux souligne le capot. Enfin, la grille de calandre est particulièrement travaillée. A l'arrière, les longs feux verticaux rétrécissent et sont également davantage travaillés. Une technologie LEDS devrait sûrement être proposée.

« Le fourgon le plus vendu d'Europe devient entièrement électrique et s’accompagne d’une palette de services pour améliorer la productivité de nos clients professionnels. Les avantages opérationnels que cela apportera aux entreprises à travers l'Europe sont significatifs », avance Hans Schep, directeur général Ford Pro Europe.