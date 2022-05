Ford Fleet Management ouvre ses portes en France

Activité lancée par le constructeur Ford et le loueur ALD Automotive, Ford Fleet Management propose un service de gestion de flottes automobiles en LLD s’inscrivant dans le lancement de Ford Pro. Après le Royaume-Uni, c’est désormais en France que celle-ci s’implante.

Annoncée en mai 2021, Ford Pro se place comme la nouvelle solution mondiale de Ford dédiée aux entreprises pour optimiser leur productivité, quelle que soit leur taille. Au sein de cette offre, les professionnels peuvent bénéficier du service Ford Fleet Management, né de la collaboration entre l’une des principales marques européennes de véhicules utilitaires (Ford) et le fournisseur de gestion de flottes automobiles (ALD Automotive). Jusqu’alors accessible outre-Manche, Ford Fleet Management s’installe à présent sous nos latitudes, dans les centres du constructeur, afin de proposer aux clients pros une offre de « guichet unique ».

Opérer sur tous les fronts et pour toutes les flottes

Soutenus par un écosystème digital et connecté permettant, grâce à la maintenance prédictive notamment, d’anticiper et donc de limiter au maximum les temps d’immobilisation des VU, les produits et services développés par Ford Fleet Management sont accessibles quel que soit le type de véhicule en parc ou sa marque.

Cette offre répond ainsi à la politique de flotte multimarques assumée par Ford car « nous savons que la mobilité est cruciale pour de nombreuses entreprises et leurs collaborateurs – visites commerciales, livraisons, opérations sur site, transport de personnes, etc. », fait valoir Fabrice Denoual, directeur général de Ford Fleet Management France. Centrée sur une approche client sur-mesure, cette offre est portée par « nos experts [qui] proposent des solutions de flotte adaptées pour fournir des solutions personnalisées pour les besoins de chacun », complète Mathieu Lapeyre, directeur commercial de Ford Fleet Management France.