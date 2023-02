Ford innove pour optimiser l'autonomie de ses utilitaires électriques

Les ingénieurs de Ford se sont ainsi demandés comment limiter l'impact des éléments de confort sur l'autonomie de ses utilitaires électriques en hiver. Ils ont ainsi découvert que, en ce qui concerne le chauffage, de l'air chaud peut être soufflé dans l'habitacle à l'aide de la climatisation mais il est également possible de chauffer des surfaces avec lesquelles les occupants sont en contact direct ou d'utiliser des panneaux qui diffusent de la chaleur vers le conducteur et les passagers. Si ces deux systèmes nécessitent une batterie, la deuxième solution permettrait une économie de la consommation d'énergie pour le chauffage de l'habitacle de 13 % par rapport à une climatisation standard. L'autonomie du véhicule peut ainsi augmenter de 5 % pour une charge normale. « Une différence qui peut se traduire par des centaines de kilomètres supplémentaires par an mais aussi réduire les coûts et faire en sorte que notre mode de déplacement soit plus durable », affirme le constructeur.

Testé et approuvé

Pour tester leur hypothèse, les ingénieurs ont équipé un Ford E-Transit électrique d'accoudoirs, de tapis de sol, de panneaux de porte, de pare-soleil et d'un panneau sous le volant chauffant. Le test a consisté à effectuer des livraisons de colis, des livraisons de marchandises spéciales et le travail d'une journée d'un artisan, sur les routes de Cologne et de ses environs, en Allemagne. Les essais se sont déroulés en hiver et en été, sur des routes sèches et humides, ainsi que par forte pluie et vent, reflétant la pluralité des besoins des acheteurs de fourgons.

Parmi les autres technologies testées par les ingénieurs de Ford et susceptibles d'offrir des améliorations significatives en termes d'économie d'énergie, on compte les suivantes :

Un récupérateur de chaleur qui prend la chaleur perdue de l'unité d'entraînement électrique et l'utilise pour chauffer l'habitacle et/ou le bloc-batterie.

L'éco-routage, associé à la recharge automatique, calcule l'itinéraire optimal, y compris les arrêts de recharge, afin de tirer le meilleur parti de l'autonomie du véhicule.

La charge rapide intelligente pré-refroidit ou préchauffe la batterie avant la prochaine charge rapide.

La fonction de conditionnement du groupe motopropulseur maintient les composants de l'unité d'entraînement électrique à la température la plus optimale sur le plan énergétique.

La recherche a été menée dans le cadre du projet CEVOLVER (Connected Electric Vehicle Optimised for Life, Value, Efficiency and Range) de la Commission européenne. Les résultats des tests de gestion de la chaleur ont alimenté le développement des futurs véhicules de Ford. La recherche a également montré que les changements de conditions météorologiques, de trafic et de routes peuvent affecter l'autonomie. L'intégration de ces données dans le calculateur d'autonomie pourrait permettre de prévoir l'autonomie avec plus de précision en temps réel. Pour les véhicules commerciaux, ces données de conduite agrégées pourraient être utilisées comme un « prédicteur d'autonomie de flotte », afin d'estimer la demande d'énergie pour un itinéraire spécifique.