Ford introduit la technologie de conduite mains libres en Grande-Bretagne

Ford a franchi une étape décisive en introduisant un système d'aide avancé à la conduite mains libres de niveau 2 avec une approbation réglementaire pour une utilisation sur le réseau autoroutier de Grande-Bretagne. C’est le premier système de ce type approuvé en Europe. Le feu vert donné par le ministère britannique des transports à la technologie Ford BlueCruise signifie que les conducteurs de Mustang Mach-E peuvent utiliser la technologie de conduite "mains libres, yeux ouverts" sur 3 700 km d'autoroutes pré-cartographiées et désignées sous le nom de "zones bleues" en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.

Le système surveille le marquage au sol, les panneaux de vitesse et l'évolution des conditions de circulation pour contrôler la direction, l'accélération, le freinage et le positionnement sur la voie, ainsi que pour maintenir des distances avec les véhicules qui précèdent - jusqu'à l'arrêt complet dans les embouteillages. En outre, une technologie de caméra infrarouge vérifie de manière continue l'attention du conducteur.

Les propriétaires de véhicules Ford Mustang Mach-E année modèle 2023 en Grande-Bretagne sont les premiers à pouvoir activer BlueCruise par le biais d'un abonnement. Les 90 premiers jours sont inclus dans l'achat du véhicule et, par la suite, un abonnement mensuel de 17,99 £ offre la flexibilité nécessaire pour couvrir les trajets prolongés et les vacances, et activer le système avancé d'aide à la conduite en fonction de l'utilisation prévue du véhicule. Ford prévoit d'activer BlueCruise dans d'autres pays européens dès que les conditions réglementaires le permettront, et d'étendre le système à d'autres véhicules Ford dans les années à venir.

Une conduite mains-libres axée sur l'attention du conducteur

BlueCruise s'appuie sur les capacités du régulateur de vitesse adaptatif intelligent qui peut automatiquement suivre le rythme de la circulation dans les limites de vitesse légales, jusqu'à l'arrêt complet. Le mode mains libres permet aux conducteurs qui empruntent des tronçons d'autoroute approuvés pour la zone bleue de conduire sans les mains sur le volant s'ils continuent à prêter attention à la route, ce qui offre un niveau de confort supplémentaire pendant les longs trajets.

Avant de passer à la conduite mains libres, les véhicules équipés du système BlueCruise confirment que les marquages de voie sont visibles, que le conducteur a les yeux sur la route et que les autres conditions sont appropriées. Le système utilise des transitions animées dans le tableau de bord, avec du texte et des signaux lumineux bleus, pour indiquer que la fonction est en mode mains libres.

Fonctionnant à une vitesse maximale de 130 km/h, BlueCruise utilise une combinaison de radars et de caméras pour détecter et suivre la position et la vitesse des autres véhicules sur la route. Une caméra orientée vers l'avant détecte les marquages de voie et les panneaux de vitesse et, surtout, le système utilise également une caméra infrarouge orientée vers le conducteur, située sur la colonne de direction, pour contrôler le regard et la position de la tête du conducteur - même lorsqu'il porte des lunettes de soleil - et s'assurer que son attention reste concentrée sur la route.

Si le système détecte un manque d'attention de la part du conducteur, des messages d'avertissement s'affichent d'abord dans le combiné d'instruments, suivis d'alertes sonores, de l'activation des freins et enfin du ralentissement du véhicule tout en maintenant le contrôle de la direction. Des actions similaires sont effectuées si le conducteur ne replace pas ses mains sur le volant lorsqu'il y est invité à la sortie d'une zone bleue.