Ford introduit son pick-up F 150 Lightning électrique en Europe

Ford introduit officiellement son pick-up F 150 en Europe sous sa forme 100 % électrique. Le constructeur vient d’annoncer l’arrivée du F 150 Lightning sur le marché norvégien. La demande des clients dans ce pays déjà converti à l’électrique aurait poussé la marque à lancer son pick-up star sur place. Le F 150 est un morceau d’Amérique à lui tout seul, puisqu’il s’agit de la voiture la plus vendue aux Etats-Unis depuis 41 ans et le pick-up le plus vendu depuis 46 ans. Commercialisé sous de multiples versions dans son pays d’origine, le F 150 arrivera en Norvège sous sa forme 100 % électrique et de manière limitée. Cependant, Ford ne donne pas de nombre précis. La firme annonce que le modèle introduit en Norvège sera le F 150 Lightning Lariat Launch Edition, doté de la carrosserie Super Crew Cab. Cette dernière possède quatre portes et correspond aux attentes des clients norvégiens. Une seule couleur sera disponible : le « bleu antimatière ».

Modèles fabriqués à Dearborn

Ford ne précise pas le nombre de F 150 Lightning qui seront attribués au marché norvégien. La firme précise cependant qu’ils seront assemblés au Rouge Electric Vehicle Center de Dearborn, dans le Michigan. Une usine dont la capacité de production sera augmentée en 2023, pour atteindre 150 000 F 150 Lightning par an. La Norvège constitue un marché favorable à ce modèle puisqu’il est déjà largement électrifié et que les véhicules de loisirs sont particulièrement appréciés. Le pouvoir d’achat étant élevé, le marché pour un pick-up électrique du calibre du F 150 Lightning est réel. Si Ford insiste sur l’adéquation entre les caractéristiques de son véhicule et les attentes des clients locaux, le constructeur ne donne aucun tarif pour cette édition limitée. De plus, l’homologation du pick-up selon les normes européennes et WLTP est encore à obtenir.