Ford investit 1,8 milliard de dollars au Canada pour l’électrification d’Oakville

Ford va investir 1,8 milliard de dollars dans son site canadien d’Oakville. La marque va transformer son usine en unité de production de véhicules électriques. Une usine d’assemblage de cellules de batteries s’élèvera également sur cet ensemble, qui se dénommera Oakville Electric Vehicle Complex. La transformation des lignes d’assemblage débutera en 2024, pour un début de production de modèles électriques de nouvelle génération en 2025. La ligne d’assemblage de batteries utilisera les éléments produits par BlueOval SK Battery Park. Cette entité implantée dans le Kentucky est une coentreprise fondée avec SK On. Elle devrait démarrer sa production en 2025, dans un complexe baptisé BlueOval City. Ce dernier accueillera également la future génération de pick-up électrique de la marque.

Du Michigan à l’Allemagne

L’électrification de Ford passera également par un site de production de batteries lithium fer phosphate à Marshall, dans le Michigan. Les premières batteries sortiront en 2026. La production de pick-up F 150 Lightning et de Mustang Mach-E sera également augmentée à Dearborn et Cuautitlan. La marque a aussi prévu la transformation de l’usine allemande de Cologne, qui deviendra le pôle d’excellence électrique en Europe. Cette usine accueillera notamment la fabrication du futur Explorer, présenté récemment et basé sur la plateforme MEB de Volkswagen. Sur le marché des véhicules utilitaires, Ford a passé un accord avec LG Energy Solution et Koç Holding pour établir une usine d’assemblage de batteries destinées aux véhicules commerciaux à Ankara, en Turquie. Ces investissements vont de pair avec un plan de réduction des effectifs annoncé en Europe en début d’année. Pour mémoire, la marque américaine a prévu de supprimer 3 800 postes sur le Vieux Continent.