Ford : la dernière génération du Tourneo Connect rejoint la gamme du constructeur américain

Produit en coopération avec Volkswagen Group, le nouveau Ford Tourneo Connect dispose d'une gamme particulièrement riche. Ce ludospace - concurrent des Renault Kangoo, Mercedes-Benz Classe T, Toyota Proace City Verso et consorts - est désormais disponible à la commande... en de très nombreuses versions.

Tout d'abord, les clients ont le choix de la longueur de leur véhicule. En effet, le ludospace est proposé avec un empattement court ou long. Dans le premier cas, le véhicule devrait avoisiner les 4,60 mètres. Dans le second, être proche de 4,90 mètres. À noter que, dans les deux configurations, le véhicule est capable d'embarquer cinq ou sept personnes à bord.

Côté finitions, le programme est plutôt simple. Seuls deux niveaux sont proposés : Titanium et Active. Sous le capot, le constructeur américain offre à sa nouveauté des blocs essence et gazole. En l'espèce les 1.5 l Ecoboost 114 ch ou 2.0 l EcoBlue en 102 ch et 122 ch. Des motorisations proposées soit en boîte manuelle à six rapports, soit avec une transmission automatique à double embrayage DSG7.

La grille tarifaire débute donc à 27 260 euros pour le Tourneo Connect 1.5 l EcoBoost 114 ch BVM6 Titanium court 5 places et culmine à 37 004 euros pour le Tourneo Connect 2.0 l EcoBlue 122 ch BVM6 4x4 Active long 7 places. Des tarifs TTC hors options.

Ford Tourneo Connect Court (7 places = + 984 €) : la gamme, les prix Motorisation/Finition Titanium Active 1.5 l EcoBoost 114 ch BVM6 27 620 € 28 720 € 1.5 l EcoBoost 114 ch DSG7 29 420 € 30 520 € 2.0 l EcoBlue 102 ch BVM6 28 820 € 29 920 € 2.0 l EcoBlue 122 ch BVM6 30 020 € 31 120 € 2.0 l EcoBlue 122 ch DSG7 31 820 € 32 920 € 2.0 l EcoBlue 122 ch BVM6 4x4 32 520 € 33 620 €