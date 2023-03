Ford lève le voile sur son nouveau SUV 100 % électrique : l'Explorer

Ford poursuit l'électrification de sa gamme de véhicules particuliers. Après la Mustang Mach-E et le F-150 Lightning, ce modèle s'inscrit comme le premier véhicule 100 % électrique de grande diffusion pour la marque américaine. Conçu pour l'Europe et fabriqué à Cologne, il est « le précurseur d'une nouvelle génération de véhicules électriques Ford », selon Martin Sander, directeur général de Ford Model e. Son nom : l'Explorer.

Si ce patronyme vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal puisque le modèle – aux immatriculations modestes en France – existe déjà dans la gamme depuis 30 ans. Ce gros SUV aux allures de baroudeur entame donc une transformation radicale puisqu'il devient l'emblème du renouveau de Ford en Europe. Et même s'il reprend certains codes affirmés, il se veut plus compact (4,46 m de long pour 1,87 m de large). Seulement disponible en version 5 places – quand son prédécesseur pouvait accueillir jusqu'à 7 personnes – il promet un volume de coffre d'environ 470 litres. Côté caractéristiques techniques (puissance, batterie, autonomie...), elles seront dévoilées à l'été. À date, Ford annonce seulement une capacité de recharge rapide de 10 à 80 % en 25 minutes, pas de quoi affoler les compteurs.

Bien équipé mais sous la barre des 45 000 euros

En attendant, il faudra donc se contenter de ce que l'on peut constater en termes de design et de technologie embarquée. D'extérieur, le petit nouveau de Ford affiche un style musclé et plutôt futuriste, bien connu aujourd'hui des nouveautés électriques. À l'avant, la signature du « bouclier » remplace la traditionnelle calandre. L'intérieur est défini par le constructeur lui-même comme « ultramoderne », intégrant « des sièges sportifs enveloppant et une barre de son sophistiquée, plus typiques des concept-cars révolutionnaires que des véhicules familiaux ». Dans le détail, l'Explorer 100 % électrique sera doté d'un écran tactile mobile de 14,6 pouces coulissant en hauteur, pour s'adapter au conducteur. Une nouveauté qui peut faire la différence puisqu'elle permet notamment d'assurer une meilleure sécurité. Derrière, se dissimule un rangement privé et la console accueille également un compartiment pour deux smartphones avec de série un chargeur à induction. Enfin, le système d'infodivertissement Sync Move 2 offre une compatibilité sans fil avec Android Auto et Apple CarPlay. Ce dernier permettra également la planification des trajets et de la recharge.

Côté équipements complémentaires, Ford indique que l'Explorer embarquera de série des sièges avant et un volant chauffants, un siège conducteur massant et un système de climatisation bizone. Les systèmes avancés d'aide à la conduite comprennent, pour la première fois, le système Assisted Lane Change qui permet de changer de voie en douceur et en toute sécurité sur simple pression d'un bouton de clignotant, et le système Clear Exit Assist qui avertit de l'approche d'un cycliste avant d'ouvrir les portes dans les centres-villes fréquentés.

Disponible en deux versions – Explorer et Explorer Premium –, le nouvel Explorer tout électrique pourra être commandé dans le courant de l'année, à un prix qui devrait débuter sous les 45 000 euros.

Efficacité prouvée

Évènement pour la marque, le lancement du Ford Explorer 100 % électrique s'accompagne d'un dispositif marketing différenciant visant à prouver l'efficacité du véhicule et sa capacité à réinventer « l'exploration ». Pour en démontrer les qualités, le constructeur américain s'est associé à l'influenceuse Lexie Alford – également connue sous le nom de Lexie Limitless, la plus jeune personne de l'histoire à avoir visité tous les pays du monde – pour une expédition mondiale à bord du nouvel Explorer. L'expérience, qui doit débuter dans le courant de l'année, a été inspirée par la première femme exploratrice, Aloha Wanderwell, qui a établi un record il y a 100 ans avec un voyage autour du monde sponsorisé par Ford dans une Model T.