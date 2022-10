Ford ouvre sa boutique sur Ebay France

Ebay développe depuis plusieurs années une stratégie globale en matière d’automobile. La place de marché souhaite disposer de l’offre la plus large possible, comme l’explique Francesco Faà di Bruno, responsable de l’activité Motors chez Ebay France. « Notre objectif est d’offrir une réponse à tous les acheteurs et nous voulons donc proposer des pièces d’origine pour les clients qui recherchent une qualité premium ». Ebay a donc convaincu plusieurs marques en Allemagne d’ouvrir une boutique sur sa place de marché, à l’image d’Audi, de Kia, de Mercedes et de Ford. Le logo de ces constructeurs apparait dans le moteur de recherche d’Ebay et chacun dispose d’une boutique à leurs couleurs, scindée en plusieurs rubriques. Audi, Kia et Ford ont choisi de vendre des accessoires et des pièces de rechange, tandis que Mercedes se concentre pour le moment sur une offre de pièces de réemploi. En France, une première boutique « constructeur » vient d’ouvrir grâce à Ford, mais la marque ne mène pas la même stratégie qu’en Allemagne.

Livraisons assurées par le réseau

Pour l’ouverture de sa boutique sur Ebay France, Ford a choisi de mettre en vente des accessoires sous différentes thématiques. La marque propose des jantes, des barres de toit, des tapis de sol et des pièces de la gamme Ford Performance. Un premier pas effectué avec le réseau, puisque la logistique de ces commandes est assurée par les distributeurs. « Nous observons un bon trafic et des ventes qui ne sont pas négligeables » remarque le responsable. Les résultats de cette boutique pourraient encourager Ford à élargir son offre dans l’avenir, avec l’arrivée éventuelle de pièces de rechange. En attendant, Ebay France discute avec d’autres constructeurs intéressés par l’ouverture d’une boutique sur le marché digital français. D’autres logos pourraient donc bientôt apparaître dans le moteur de recherche de la place de marché.