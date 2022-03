Ford poursuit le développement de FordLiive au service des utilitaires

Sur le segment des ventes d’utilitaires légers, Ford se classe parmi les meilleurs en Europe, si ce n’est le leader. « Nos parts de marché progressent tous les ans. Elles sont deux fois plus importantes que la moyenne du marché » précise Peter Canisius, directeur général Ford Service. Une avance que la marque compte bien préserver avec un service après-vente d’excellence qui a pour but de limiter au maximum les immobilisations des véhicules en cas de panne ou de maintenance.

A cette fin, le constructeur a lancé il y a an la solution FordLiive. Elle s’appuie en grande partie sur la connectivité des véhicules avec les services de la marque pour prévenir les opérations d’entretien, les anticiper et les planifier afin de les rendre plus rapides, jusqu’à 60 % de gagne temps selon Ford. Un service proposé de base gratuitement.

Un premier niveau de service consiste à l’utilisation d’une application pour smartphone, FordPasspro depuis laquelle le professionnel artisan peut connaitre l’état de santé de son véhicule (niveaux, pression de pneumatiques, consommation…), recevoir des alertes, des campagnes de rappels, ou prendre rendez-vous, etc.

Pour les flottes plus importantes, au-delà de 5 véhicules, Ford propose une solution de suivi plus avancée : Ford Télématics. A partir d’un portail web, les gestionnaires de flotte peuvent là encore gratuitement suivre l’état de leur parc. Une version payante à 20 euros par mois propose une gestion plus poussée de la flotte, sous forme de tableaux de bord (suivi GPS, surveillance du niveau de carburant, information sur le comportement du conducteur, etc.)

Depuis peu, avec le consentement des propriétaires, les ateliers Ford peuvent avoir à distance accès aux données des véhicules, dont l’historique des 60 derniers jours des codes défauts. De quoi faciliter les pré-diagnostics avant qu’un utilitaire ne se rende dans un garage. Cette anticipation s’avère là encore précieuse pour optimiser les temps de réparation.

Bientôt des ateliers mobiles

Pour encore plus de performance en atelier, Ford a mis en place avec ses concessionnaires un maillage de 85 Transit Center, des ateliers spécialisés dans la maintenance des utilitaires. C’est sûr ces derniers que repose le programme Ford Service Pro et sa promesse client de faciliter l’usage des utilitaires et de les garder les plus longtemps possible sur la route. Ces ateliers experts multiplient les services comme la prise de rendez-vous en ligne, des horaires d’ouverture élargie (avec en test dans 4 centres l’installation d’une borne de remise/récupération des clés), le service express à 2 techniciens, un espace de travail wifi durant l’attente et la mise à disposition d’un utilitaire de courtoisie. Dernièrement, les ateliers ont mis en place le service Vidéo Check. Le service à domicile est en test sur Lyon avec le groupe ByMyCar. Des camions ateliers « Ford Mobile Van » pourront intervenir au niveau des pare-brise, des pneumatiques et de la révision.

En soutien aux Transit Center, Ford a mis en place un Ford Liive Center. Ce centre d’expertise, basé à Valence en Espagne, a une vue globale de la flotte connectée. Ses experts ont accès à toutes les datas et peuvent intervenir en support aux ateliers pour diminuer les immobilisations. Ils aident à résoudre les problèmes et à commander les bonnes pièces détachées.

Mis à part le Ford Courrier, 100 % des véhicules utilitaires de Ford possède de série, depuis mi-2019, un modem de connectivité. Le constructeur possède en France un parc de 65 000 véhicules équipés dont 75 % sont connectés. Cette connectivité reste ouverte à d’autres plateformes. « Nos services proposés dans le cadre de FordLiive doit nous permettre d’augmenter notre taux de rétention clients en atelier. Nous voulons faire la différence auprès de flottes multimarques et capter ainsi de nouveaux clients » conclut Peter Canisius qui précise que 30 % des entrées en atelier chez Ford concernent un véhicule utilitaire, des entrées en progression de 12,5 % en 2021 par rapport à 2019.