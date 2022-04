Ford Pro accompagne la transition des flottes électriques

« Nous entrons dans l'ère de la mobilité connectée et la gestion d'une flotte n'a jamais été aussi complexe. Ford Pro permet [donc] aux entreprises d'augmenter facilement leur productivité, avec une solution clé en main », explicite Ted Cannis, P-DG de Ford Pro. Aux États-Unis, où ce service a été initialement lancé, Ford Pro a en effet permis de réduire le coût total de possession d'une flotte de 10 à 20 %. Forte de ces résultats, l’offre du constructeur américain se déploie à présent en Europe où elle entend bien faciliter le pilotage des flottes de véhicules connectés et électrifiés, quelle que soit leur taille et dans l'ensemble de leurs activités.

Ford Pro Charging assure la recharge sur site et à domicile

Alors que le verdissement des flottes s’intensifie avec la réglementation européenne enjoignant la disparition des véhicules thermiques à l’horizon 2035, épauler les professionnels dans la recharge de leurs véhicules électrifiés s’inscrivait comme une nécessité pour Ford.

>> À LIRE AUSSI : Les premiers Ford E-Transit sortent d'usine

Avec Ford Pro Charging, le constructeur a ainsi développé un service aidant ses clients professionnels à installer une infrastructure de recharge, sur site comme au domicile des salariés, et à optimiser le processus de recharge des VE en itinérance par l’accès de plus de 300 000 chargeurs. Facturation et administration de ses services seront pilotées via le logiciel affilié tandis que la maintenance du matériel sera assurée par un partenariat avec des acteurs du secteur. De même, afin d’assurer la gestion des flottes mixtes, le logiciel et l'équipement Ford Pro Charging s’avéreront compatibles avec les véhicules d'autres constructeurs.

Ford Pro Software, le complément connecté

En vue de proposer un service des plus exhaustifs, la solution Ford Pro intègre également la connectivité au cœur de son offre. Baptisée Ford Pro Software, celle-ci utilise des données télématiques pour compiler, sur une plateforme centralisée, les informations propres à l’entretien et à la recharge des flottes pour les transformer en alertes de maintenance ou de géolocalisation. De quoi englober dans un écosystème digitalisé les flottes d’utilitaires électriques, et notamment les fourgons E-Transit, sortis d’usine il y a quelques jours et qui enregistrent déjà plus de 5 000 commandes. Pour atteindre son objectif de zéro émission pour toutes les ventes de véhicules en Europe, Ford prévoit d’ailleurs d’intégrer quatre nouveaux modèles 100 % électriques dans la famille Transit d'ici à 2024.