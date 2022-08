Ford Pro connecte les outils aux véhicules

Bien souvent, le personnel déployé sur site doit s’équiper d’un éventail d’outils spécialisés qu’il ne faut pas oublier à la fin de la journée au risque de devoir dépenser du temps et de l’argent pour les retrouver ou les racheter. En effet, de l’avis des experts, le coût pour l’entreprise est estimé à 450 € par an et par véhicule. À Aix-la-Chapelle en Allemagne, des ingénieurs ont mis au point, pour le compte de Ford Pro, un projet pilote qui pourrait permettre aux entreprises d’établir la localisation de leurs outils et équipements à tout moment grâce à la connectivité Bluetooth et au traçage GPS.

Concrètement, le système repose sur un traceur étanche et résistant aux températures intégré à chaque outil, appareil ou équipement. Connecté à un serveur central accessible par tous les employés de l’entreprise, au bureau comme sur site, et sur divers appareils (ordinateur personnel, écran de la voiture ou application dédiée installée sur une tablette ou un smartphone), il recherche et localise les outils en fonction du type de véhicule, du stockage, du type d’outil et du nom de l’outil. Une carte générée en temps réel indique l’emplacement de tous les équipements de l’entreprise. Les outils, eux, peuvent être marqués comme « en cours d’utilisation », « défectueux » ou « en maintenance ».

Une fois le chargement effectué dans le véhicule du collaborateur, chaque outil est affiché à l’écran central et marqué comme se trouvant dans ce véhicule. Sur un chantier, au moment de décharger le véhicule, l’écran affiche deux colonnes : « chargé » et « déchargé ». Ainsi équipés, les véhicules peuvent signaler au conducteur l’absence d’un outil, susceptible d’avoir été laissé sur place. Le traçage permet en outre aux entreprises de connaître la localisation de chaque outil ou appareil à tout moment et aux employés de coordonner le transport d’outils spécifiques vers d’autres sites en cas d’urgence.

"En plus de s’épargner le coût lié au remplacement d’outils perdus ou manquants, les entreprises tirent un autre avantage de ce système, puisque les employés ne perdent plus de temps à vérifier eux-mêmes la présence de leurs outils ni à les chercher. Du côté des administrateurs, un gain de temps est réalisé sur le contrôle de l’inventaire grâce au système qui facilite la planification et le chargement des bons outils dans les bons véhicules au cours des jours ouvrés suivants", avance Ford Pro.

Trois entreprises, basées dans la région de Cologne, ont participé aux tests de faisabilité et de mise en application de ce système pour des parcs automobiles de tailles variées, dans des secteurs différents tels que la construction, la rénovation, la plomberie, le jardinage et l’aménagement paysager. Ford Pro compte poursuivre ses recherches dans différents marchés et proposera prochainement ce service à sa clientèle.