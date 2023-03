Ford Pro décuple le potentiel tout-terrain du Ranger

Avec les nouvelles versions Wildtrak X et Tremor, le Ford Ranger offre ainsi une large gamme. Dotées d'un châssis remanié et de suspensions à long débattement avec amortisseurs Bilstein de série, de systèmes avancés d'aide à la conduite tout-terrain et d'une style plus affirmé, elles sont déjà disponibles à la commande avec des premières livraisons attendues pour août 2023. Parmi les équipements exclusifs, les deux finitions introduisent le Flexible Rack System, un porte-bagages flexible facilitant le transport d'échelles, de planches ou d'équipements sportifs, et libérant ainsi l'espace du plateau de chargement. Ce système est également disponible en option sur les modèles Ranger Limited et Wildtrak.

Plus en détails, le Ranger Wildtrak X découle de son petit frère éponyme et voit sa hauteur de caisse augmenter de 26 mm et la largeur de voie de 30 mm. Le modèle opte également pour une direction assistée renforcée et un robuste sabot de protection en acier. Les conducteurs peuvent également choisir en option des phares LED matriciels avec éclairage auxiliaires dans la calandre. Les nouvelles technologies tout-terrain de série comprennent le Trail Turn Assist qui réduit le rayon de braquage jusqu'à 25 %, le Trail Control qui fonctionne de la même manière que le régulateur de vitesse, ainsi que le mode Rock Crawl pour optimiser la traversée à vitesse lente et contrôlée des terrains accidentés et rocailleux. Le Ranger Wildtrak X affiche émissions de CO2 homologuées de 269 à 271 g/km WLTP et une consommation de carburant à10,3 l/100 km (WLTP).

Le Tremor, quant à lui basé sur le Ranger XLT, arbore un arceau tubulaire spécifique de série, des marchepieds latéraux en aluminium moulé et des crochets de remorquage doubles à l'avant. Les sièges reçoivent une garniture en vinyle résistant à l'eau et facile à nettoyer. Un ensemble de commutateurs de pavillon précâblés en option offre six entrées pour différents accessoires tels que des treuils, des barres lumineuses à LED et d'autres équipements. Il affiche des émissions de CO2 homologuées à 270 g/km et une consommation de carburant à 10,3 l/100 km (WLTP).