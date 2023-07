Ford Pro : la gamme Transit gagne de nouvelles fonctionnalités de série dès 2024

Les modèles Ford Transit et E-Transit bénéficient d'une amélioration complète des fonctions de connectivité de série et de la capacité de mise à jour sans fil "Ford Power Up". Un nouveau logiciel simplifie les conversions après-vente et automatise les tâches routinières pour les chauffeurs-livreurs qui peuvent effectuer jusqu'à 150 livraisons par jour. Les améliorations apportées au châssis et l'option de transmission automatique à huit vitesses augmentent la charge utile et améliorent les performances, la maniabilité et l'efficacité du véhicule. "En tant que leader des ventes de véhicules utilitaires en Europe depuis huit années consécutives, nous ne cessons de chercher de nouvelles façons d'aider nos clients à garder une longueur d'avance, déclare Hans Schep, directeur général Ford Pro Europe. Nous avons mis notre expertise de leader du marché au service de l'amélioration des fonctions numériques, du matériel et de l'écosystème Ford Pro pour les derniers Transits afin de renforcer plus que jamais la productivité de nos clients."

La technologie de série améliorée

Ainsi, les nouvelles caractéristiques attendues pour 2024 en Europe comprennent :

le système de communication et d'information SYNC 4,3 pris en charge par un écran tactile central de 12 pouces et un combiné d'instruments numérique de 8 pouces pour une cabine intuitive axée sur le conducteur, avec Connected Navigation pour des informations sur le trafic en temps réel ;

pris en charge par un écran tactile central de 12 pouces et un combiné d'instruments numérique de 8 pouces pour une cabine intuitive axée sur le conducteur, avec Connected Navigation pour des informations sur le trafic en temps réel ; le dernier modem 5G de Ford offrant une connectivité ultrarapide aux technologies intelligentes du Transit avec des mises à jour sans fil pour améliorer la productivité du véhicule sans avoir à se rendre chez le concessionnaire ;

offrant une connectivité ultrarapide aux technologies intelligentes du Transit avec des mises à jour sans fil pour améliorer la productivité du véhicule sans avoir à se rendre chez le concessionnaire ; la nouvelle technologie Delivery Assist - disponible sur les fourgons E-Transit à empattement long et les modèles Transit à transmission automatique - pour automatiser les tâches répétitives et gagner jusqu'à 20 secondes sur chaque livraison puisque le passage en mode parking arrête le moteur, active les feux de détresse et l'alarme, et verrouille toutes les portes que le conducteur n'utilise pas pour sortir de la cabine ou accéder aux colis ;

- disponible sur les fourgons E-Transit à empattement long et les modèles Transit à transmission automatique - pour automatiser les tâches répétitives et gagner jusqu'à 20 secondes sur chaque livraison puisque le passage en mode parking arrête le moteur, active les feux de détresse et l'alarme, et verrouille toutes les portes que le conducteur n'utilise pas pour sortir de la cabine ou accéder aux colis ; le système d'intégration Upfit de Ford Pro afin de contrôler les équipements installés en seconde monde par le biais de boutons numériques sur l'écran tactile de la cabine standard, également relié aux progiciels Ford Pro pour la surveillance à distance - par exemple, pour suivre la température dans les véhicules réfrigérés transportant des produits pharmaceutiques ou des aliments et des boissons où le respect de la chaîne du froid est essentielle.

Des aides à la conduite plus nombreuses

Cet ensemble est complété par davantage de systèmes avancés d'aide à la conduite pour la sécurité du conducteur et du chargement. De série, à partir de 2024, la famille Ford Transit gagne l'assistance pré-collision avec freinage d'urgence autonome, l'alerte et l'aide au maintien de la voie, et l'assistance intelligente à la vitesse. Des packs d'aide à la conduite comprennent un système d'information sur les angles morts avec une alerte de trafic transversal, un régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec centrage sur la voie, Stop & Go, et un système d'aide au stationnement automatique avec caméra à 360 degrés.

Enfin, le modèle au catalogue l'an prochain introduit une nouvelle transmission automatique à huit rapport en option pour les Transits traction. Elle maximise les capacités avec un PTC allant jusqu'à 4 250 kg et un GTM 7 de 6 000 kg, soit une augmentation de 700 kg et de 1 750 kg respectivement. Un nouveau pack GAWR pour charges lourdes intègre également la gamme des modèles traction, portant le poids maximal de l'essieu avant de 1 850 kg à 2 000 kg afin d'augmenter le potentiel de conversion. Ford Pro s'attend à ce que cela profite particulièrement aux applications telles que les caisses à chevaux ou les chargeurs surbaissés qui nécessitent un accès facile à l'aire de chargement et des charges utiles élevées.

Les commandes des nouveaux Transit et E-Transit seront ouvertes à la fin du mois, pour un début de production attendue l'année prochaine et des livraisons à partir de l'été 2024. Reste à connaître les tarifs des véhicules qui, au regard de la dotation enrichie, pourraient bien être revus à la hausse.