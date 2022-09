Ford Pro repousse les limites de l'utilitaire avec le nouveau E-Transit Custom électrique

L'E-Transit Custom nouvelle génération allie une technologie de pointe dédiée aux véhicules électriques à l’écosystème numérique de logiciels et de services de Ford Pro, dans l'objectif de permettre aux clients de la marque de réduire leur coût d’exploitation et de gagner en efficacité. Il intègre notamment une connectivité poussée et basée sur le cloud ainsi que des mises à jour du logiciel Ford Power-Up pour une optimisation au fil du temps. "Ford Pro et son E-Transit Custom repoussent les limites des utilitaires, propulsant les professionnels et les entreprises dans une nouvelle ère numérique", a déclaré Jim Farley, président et PDG de Ford Motor Company. Le modèle compte parmi les quatre nouveaux véhicules utilitaires électriques promis par le constructeur d’ici à 2024 sur le marché européen. Fabriqué dans l’usine de Kocaeli, en Turquie, le début de la production est prévu pour l’automne 2023.

Jusqu'à 380 km d'autonomie

En termes de capacité, ce nouvel E-Transit Custom est équipé d’un pack de batteries de 400 volts et 74 kWh pour une densité énergétique supérieure de 12 % à celle du E-Transit. La batterie devrait autoriser une autonomie allant jusqu’à 380 km, soit quatre fois le kilométrage quotidien moyen d’un conducteur de fourgon d’une tonne selon les données recueillies auprès des clients de Ford Pro. La batterie est intégrée au châssis afin d’en améliorer la fiabilité et de réduire le poids. Équipé d’un système de freinage économe en énergie et du freinage régénératif, il bénéficie du mode One Pedal Drive, permettant d’arrêter le fourgon sans utiliser la pédale de frein. La capacité de recharge a également été améliorée puisque le véhicule accepte la recharge rapide jusqu'à 125 kW pour gagner de 15 à 80 % en 41 minutes. En courant alternatif, le chargeur embarqué triphasé de 11 kW permet de recharger complètement en 7 à 8 heures et, grâce au logiciel Ford Pro Charging, les conducteurs pourront la planifier aux heures creuses, réduisant ainsi le coût d’exploitation du véhicule. Le suivi du niveau de batterie en temps réel se fera quant à lui sur l’application Smartphone FordPass Pro. Enfin, le constructeur offre la première année d'abonnement au réseau de recharge Blue Oval, comptant 300 000 chargeurs en Europe.

Un utilitaire plus facile à vivre

Avec cette nouvelle génération de l'utilitaire électrique, Ford Pro a également apporter des nombreuses modifications pour rendre le véhicule plus facile d'utilisation. Par exemple, le port de charge est placé à l'avant quand le moteur est directement fixé sur le plancher arrière, orienté à 90 degrés pour optimiser l’espace de chargement et réduire le poids. Selon leurs besoins, les entreprises pourront d'ailleurs opter pour un moteur de 100 kW (135 ch) ou de 160 kW (217 ch), chaque version délivrant un couple de 415 Nm. Des caractéristiques qui lui permettent de supporter une charge utile maximale de 1 100 kg, d'embarquer des volumes de chargement de 5,8 à 9,0 m3, et de remorquer jusqu'à 2 000 kg "faisant du E-Transit Custom le premier fourgon 100 % électrique capable de remplacer les véhicules diesel pour certaines tâches", assure Ford Pro. Le modèle est en outre doté d’un plancher de chargement plus bas, et donc plus facile d’accès, quand la hauteur totale est désormais inférieure à deux mètres afin d’assurer l’accès aux zones limitées. L’ouverture de la porte latérale facilite le chargement et un nouveau marchepied permet d’accéder encore plus rapidement au compartiment. L'E-Transit Custom sera disponible en plusieurs carrosseries de type double cabine et combi avec, au choix, un empattement court ou long et un toit bas ou haut. Les professionnels qui souhaitent transporter jusqu'à cinq personnes ainsi que des objets longs tels que des tuyaux ou des planches pourront demander la nouvelle cloison en forme de L, avec une deuxième rangée de deux sièges ainsi qu'un espace de chargement sur toute la longueur et une cloison en composite. Enfin, la série de systèmes d'aide à la conduite se veut assez complète. Figurent parmi ces technologies l'assistance pré-collision, l’avertisseur de changement de file, l'alerte de somnolence du conducteur, le régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse , la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'assistant, de vitesse intelligent, l'alerte de circulation à contresens, les capteurs d’aide au stationnement avant et arrière et une vision 360 degrés.

Des astuces et des outils numériques adaptés

Les entreprises pourront également profiter des fonctions de Ford Pro E-Telematics, dont l'abonnement est offert la première année. Le logiciel permet de suivre en direct la localisation du véhicule, de surveiller son efficacité et son "état de santé". Il optimise aussi les stratégies de charge en se basant sur des données propres aux véhicules électriques comme le niveau de batterie, l’état de charge encore disponible, avec des seuils d’alerte de faible autonomie personnalisables. L'E-Transit Custom est en outre équipé d’un écran tactile 13 pouces orienté vers le conducteur et donnant accès au système de communication et d'info divertissement Sync 410 , alimenté par un nouveau modem 5G. La cabine devient ainsi un véritable bureau grâce à sa connexion et un espace de travail polyvalent. Par exemple, avec le pack Mobile Office (Bureau Mobile), le volant se transforme en support pour tablettes et ordinateurs voir en salle à manger. Cette option comprend également un éclairage adaptatif à LED pour la zone conducteur, un plafonnier supplémentaire et des rangements entre les sièges pour les documents et les différents appareils portables. L'Assistance Livraison (Delivery Assist) rationalise chaque arrêt en automatisant une partie du processus pour gagner du temps et renforcer la sécurité : une fois garé, les feux de détresse s’allument automatiquement, les fenêtres ouvertes se referment et la portière se verrouille lorsque le conducteur quitte le véhicule. À son retour, le conducteur peut entrer et démarrer sans clé. Les feux de détresse vont s’éteindre et les fenêtres reprendre leur position initiale. Enfin, la Digital Key (Clé numérique) garantit une gestion simplifiée des clés et fonctionne comme une carte d’hôtel. Les opérateurs peuvent attribuer à distance des clés à différents utilisateurs et différents véhicules, et les suivre en temps réel.

Pour conclure, Ted Cannis, PDG de Ford Pro, estime que, "soutenu par l’écosystème numérique Ford Pro, le nouveau E-Transit Custom constitue une proposition véritablement révolutionnaire pour les utilisateurs européens de fourgons. Ces entreprises essentielles contribuent à hauteur de 786 milliards d’euros à l’économie européenne, et E-Transit Custom leur permet une optimisation plus que bienvenue de leur productivité lors de leur transition vers le tout électrique."