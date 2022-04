Ford promeut des chaînes d’approvisionnement plus écolo en Europe

« Alors que nous nous dirigeons vers un avenir électrifié, les chaînes d'approvisionnement responsables, transparentes et respectueuses de l’environnement sont la clé d'une mutation réussie de l'industrie automobile », assure Werner Pütz, vice-président des achats chez Ford Europe. Ainsi, afin d’atteindre la neutralité carbone dans son empreinte européenne, tant du point de vue des installations, de la logistique et que des fournisseurs d'ici à 2035, Ford a pris la décision de rejoindre deux initiatives collaboratives baptisées Catena-X Automotive Network et Responsible Supply Chain Initiative (RSCI).

La première regroupe plusieurs partenaires issus du monde des affaires et des sciences. Elle entend améliorer l'efficacité écologique de la chaîne d'approvisionnement automobile grâce à un échange continu de données entre ces acteurs, tandis que la seconde compte fournir des outils et des mesures pour parvenir à une chaîne d'approvisionnement plus durable. L'objectif du RSCI est de développer une évaluation standardisée pour évaluer les entreprises dans les chaînes d'approvisionnement automobiles, y compris la conformité sociale des conditions de travail, la sécurité au travail et la protection de l'environnement.

Ford est donc l'un des 14 membres fondateurs de cette initiative lancée par l'association allemande de l'industrie automobile VDA (Verband der Automobilindustrie). À l’horizon 2035, Ford vise également le zéro émission pour toutes les ventes de véhicules en Europe.