Ford Ranger Raptor : plus performant et plus puissant

"Développé par Ford Performance, le Raptor nouvelle génération a été entièrement repensé pour les passionnés de tout-terrain", annonce d'entrée de jeu le constructeur. Premier modèle de la nouvelle gamme Ranger a être lancé en Europe, ses nouvelles performances raviront les adeptes et les professionnels, alors même que son homologation en version "camionnette" l'exonérera de tout malus écologique.

Plus performant...

La grande nouveauté du modèle réside en l'introduction d'un tout nouveau moteur essence EcoBoost V6 biturbo de 3 litres, capable d'afficher 288 chevaux et 491 Nm de couple. "Il offre un gain de puissance conséquent par rapport au bi-turbo diesel de 2,0 litres, qui continuera pour sa part d’être disponible", précise Ford. En effet, le lancement de la gamme Ranger va se faire de manière séquentielle : le Raptor sera disponible à la commande en essence dès cet été pour des premières livraisons en septembre, quand la version diesel arrivera plus tard en 2023.

Ainsi équipé, le nouveau Raptor sera à l'aise sur tous les terrains épaulé par sept modes de conduite (trois modes sur route et trois hors route). En fonction, un certain nombre d'éléments s'ajustent : du moteur et de la transmission à la sensibilité et à l'étalonnage de l'ABS, aux commandes de traction et de stabilité, à l'actionnement des soupapes d'échappement, ainsi qu’à la direction et à la réponse de l'accélérateur. Les ingénieurs de Ford ont également repensé la suspension : "de nouveaux bras robustes et légers en aluminium, une suspension avant et arrière à long débattement et une extrémité arrière Watt’s Link ont été conçus pour offrir plus de contrôle à grande vitesse sur les terrains accidentés", précise le constructeur. La capacité du Ranger Raptor à affronter les terrains accidentés est enfin améliorée grâce à une protection renforcée du soubassement avec une plaque de protection avant quasiment doublée par rapport à la taille de l'unité standard du Ranger. Enfin, le véhicule est doté du Trail Control, qui s'apparente à un régulateur de vitesse pour la conduite tout terrain.

... sur tous les terrains

Les capacités améliorées du Ranger Raptor sont assorties d'un tout nouveau look. Les passages de roue élargis ainsi que la signature lumineuse mettent en avant la largeur du véhicule qui a pris 5 cm, tout comme la largeur de benne désormais calibrer pour charger sans souci une euro palette. Les caractéristiques aérodynamiques, avec notamment des prises d’air fonctionnelles et des marchepieds latéraux en fonte d'aluminium, contribuent à améliorer l'apparence et la fonctionnalité du pick-up. À l'intérieur, le confort et le maintien ont été amélioré par les nouveaux sièges sport. Les utilisateurs bénéficieront enfin des dernières technologies numériques, avec une instrumentation entièrement numérique de 12,4 pouces et un écran tactile central en orientation "portrait" de 12,1 pouces.

Si pour le moment, Ford n'a pas encore communiqué sur le tarif de cette nouvelle génération, le Raptor s'affiche déjà comme un élément clé de la stratégie du constructeur sur le Vieux Continent. Cette version haut de gamme et puissante sera suivie par le Ranger double cabine en version Wildtrach et Limited dont les premières livraisons arriveront en début d'année prochaine. L'ensemble de la gamme entrera ensuite en production.