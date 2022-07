Ford suspend les commandes des Fiesta et Focus

Le constructeur américain a décidé d'arrêter les prises de commandes de la citadine Fiesta et de la compacte Focus. Une mesure temporaire qui doit permettre à son usine de Cologne (Allemagne) de faire face aux demandes de véhicules en cours et d'assurer ainsi des délais de livraisons raisonnables à ses clients.

Des modèles disparaissent parfois discrètement des catalogues des constructeurs. Depuis la mi-juillet, c'est le cas des Ford Fiesta et Ford Focus. La citadine et la compacte ne sont plus disponibles à la commande en France, comme sur d'autres marchés européens.

En raison de difficultés sur la chaîne logistique, la marque à l'ovale bleu a été contrainte de suspendre temporairement les prises de commandes afin de se concentrer sur la production des exemplaires déjà réservés et patiemment attendus par les clients. « En raison de la forte demande [pour ces modèles] et des contraintes de production, nous annonçons jusqu'à 12 mois de délais de livraison », a indiqué un porte-parole du constructeur à nos confrères allemands d'Automobilwoche. Markus Thal, chef du comité d'entreprise de l'usine Ford de Sarrelouis avance pour sa part qu'il « n'est actuellement pas possible de livrer une Focus avant le printemps prochain », a renchéri

Outre traiter les commandes en cours, les usines de Cologne et de Sarrelouis ont également reçu comme mission de fabriquer des versions dites "cœur de gamme" - selon les configurations les plus demandées - afin de constituer un stock de véhicules disponibles ultérieurement auprès des distributeurs.