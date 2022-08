Ford teste une technologie de feux qui projettent des indications routières

Pour faire en sorte que le conducteur ne quitte pas la route des yeux et reste concentré sur sa conduite, certains véhicules sont équipés d’un système d’affichage tête haute. Ford souhaite aller plus loin et travaille sur le développement d'une technologie de phare à leds matriciel à haute résolution. Ces projecteurs permettent de dessiner sur la route, lors d’une conduite de nuit, des informations comme des directions à suivre, des limitations de vitesse ou toutes sortes d’informations routières.

Avec une visibilité fortement réduite, la conduite de nuit augmente considérablement le risque d’accident. Quitter une seconde la route des yeux lorsque l’on roule à 90 km/h de nuit revient à conduire en aveugle pendant 10 mètres explique le constructeur. Cela peut potentiellement faire rater un panneau important ou un virage.

La projection d’informations sur la route pourrait aussi être bénéfique pour d’autres usagers de la route. Un passage piéton, par exemple, pourrait être projeté sur la route, pour qu’il soit visible pour le conducteur et les piétons dans les situations où les marquages sont peu visibles. Il serait également possible de guider le conducteur en indiquant la trajectoire à suivre pour doubler les cyclistes en maintenant une bonne distance de sécurité.

La technologie pourrait fournir au conducteur des informations sur l’évolution des conditions météorologiques : chute de neige, brouillard, chaussée glissante ou verglacée, etc. Connecter les feux avant au système de navigation pourrait permettre d’afficher les virages à venir, et il serait aussi possible de projeter la largeur du véhicule sur la route afin d’aider le conducteur à déterminer si le véhicule pourra passer ou non par un espace donné ou s’il tiendra ou non dans une place de stationnement.