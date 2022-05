Ford travaille sur la signalisation routière connectée

Ford teste une technologie connectée qui pourrait permettre de se passer des panneaux de limitation de vitesse et de signalisation. Ce système de contrôle de limite de vitesse, nommé Geofencing, pourrait aider les conducteurs à éviter les excès de vitesse et combattre la pollution visuelle des panneaux sur le bord des routes.

Ces tests sont le fruit d'une collaboration entre l'équipe Ford City Engagement, les autorités municipales de Cologne et d'Aix-la-Chapelle et les ingénieurs Ford Software de Palo Alto, aux États-Unis. En collaboration avec leurs homologues d'Aix-la-Chapelle, les ingénieurs de Palo Alto ont développé une technologie qui connecte le véhicule au système de géolocalisation pour le suivi GPS et l'échange de données. Le conducteur reçoit les informations de son tableau de bord, la nouvelle limite de vitesse clignotant en dessous de la vitesse actuelle. Le véhicule réduit automatiquement la vitesse en fonction de la zone géolocalisée.

Les essais, effectués avec le Ford E-Transit 100 % électrique, s'étendent à toutes les zones à 30 km/h du centre de Cologne, en Allemagne, ainsi qu'à certaines zones à 50 et 30 km/h en ville. Les tests, étalés sur une période de douze mois, s'appuient également sur d'autres projets de recherche récents de Ford qui s'efforcent d'améliorer la sécurité routière, comme la technologie des feux de signalisation connectés qui pourrait automatiquement passer au vert pour offrir des itinéraires plus fluides et plus sécurisés pour les services d’urgence comme les ambulances, les pompiers et les véhicules de police.

À l'avenir, le système de contrôle de limite de vitesse Geofencing de Ford pourrait permettre aux conducteurs de définir leurs propres zones limitées de vitesses, y compris dans les dépôts et les installations privées. Les limites de vitesse pourraient également être fixées de manière variable, pour tenir compte des aléas locaux, de travaux temporaires sur la route et de l'heure de la journée.