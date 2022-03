Ford Trucks France devient partenaire du championnat de France Camions 2022

Avec l'objectif de gagner en notoriété, Ford Trucks France a choisi de nouer un partenariat avec la FFSA et le magazine FranceRoutes et annonce par la même occasion mettre en piste le Pace-truck (camion de sécurité) lors des six épreuves du championnat de France 2022 de courses camions. Les différentes dates du Championnat, qui s'étend du mois d'avril au mois d'octobre, attirent plus de 180 000 spectateurs chaque année, ce qui devrait permettre au réseau d'être visible.

Une première convention prévue en avril

Pour mémoire, le constructeur a dévoilé ses ambitions sur le marché français à Solutrans en novembre dernier. Depuis, F-Trucks France poursuit sa feuille de route, qui comprend notamment la mise en place du réseau de distribution et d'entretien Ford Trucks au travers de contrats de concession pour de nouveaux établissements dédiés. Le réseau se développe, et après 40 premiers véhicules immatriculés, les prochaines commandes sont programmées. De plus, F-Trucks France organise pendant trois jours, du 22 au 24 avril, la première convention du réseau des distributeurs Ford Trucks. « Nous souhaitons une approche très collaborative avec notre réseau. Depuis le début de notre activité en France, nos partenaires nous font remonter des remarques sur l’ensemble des sujets. Cela nous permet de partager des idées et de faire évoluer notre politique pour répondre avec encore davantage de pertinence aux attentes du marché », commente Bruno Arabian, directeur général de F-Trucks France.