Ford Trucks France : un démarrage plein de promesses

Importateur officiel de la marque Ford Trucks en France, F-Trucks France a l’importante mission de développer le réseau du huitième constructeur de poids-lourds à entrer sur un marché où la concurrence est vive. Pour cela, la structure a mis en place une dynamique gagnante et une feuille de route validée et tenue.

Les trois actionnaires de F-Trucks France (les Groupes DMD, Maurin et Amplitude) participent activement au développement du réseau de distribution et d’entretien Ford Trucks au travers de contrats de concession pour de nouveaux établissements dédiés à cette activité dans leurs régions d’origine (Bretagne, & Bourgogne). Cependant le réseau français, qui comprend actuellement 15 distributeurs, est pour l’essentiel composé d’acteurs reconnus dans le poids-lourd depuis plusieurs décennies.

Bruno Arabian, directeur général de F-Trucks France, tire les premiers enseignements : « Ford Trucks trouve sa place en France et les transporteurs, comme les conducteurs apprécient le F-Max. Avec un seul tracteur au catalogue, nous sommes, à fin septembre à 1,4% de part de marché sur ce segment avec 263 immatriculations et ce rythme va s’accélérer. Notre objectif déclaré est d’atteindre 5% de PDM à l’horizon 2025 sur les plus de 16 tonnes. Nous conservons un délai de livraison de 3 à 4 mois, même si nous supportons des contraintes logistiques pour l’acheminement maritime. »