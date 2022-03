Ford va scinder ses activités thermiques et électriques

Ford vient d’annoncer la création d’entités indépendantes spécialisées dans les véhicules thermiques et électriques. Baptisées Ford Blue et Ford Model e, ces sociétés doivent permettre au constructeur d’évoluer plus vite tout en réduisant les coûts.

Ford vient de détailler le contenu de son plan Ford +, dont les prémices avaient été annoncés en mai dernier. Le constructeur va séparer ses activités liées aux véhicules thermiques et électriques dans deux entités indépendantes baptisées respectivement Ford Blue et Ford Model e. Ces deux futures filiales travailleront ensemble et seront également en lien avec Ford Pro, qui regroupe toutes les activités liées aux véhicules commerciaux et aux flottes. Ford Blue concentrera non seulement les véhicules thermiques mais aussi tous les moyens industriels de la firme. De son côté, Ford Model e développera les véhicules électriques mais aussi les logiciels, la connectivité et les services qui seront proposés sur tous les véhicules du groupe. Une répartition des tâches sensée abaisser les coûts et accélérer l’évolution technique des modèles. Quelle que soit leur motorisation, tous les véhicules arboreront le logo Ford.

Deux millions de véhicules électriques et 10 % de marge en 2026

Le plan détaillé par Jim Farley, président et CEO de Ford, doit mener la firme à produire plus de deux millions de véhicules électriques en 2026, soit un tiers des volumes du groupe. Cette proportion devra atteindre la moitié des ventes mondiales en 2030. A cet horizon, le constructeur devra dégager une marge de 10 %. Pour parvenir à ce niveau, Ford va investir 5 milliards de dollars dès cette année 2022 dans ses activités liées à l’électrique. Jim Farley deviendra président de Ford Model e, tout en restant président de Ford Motor Company. Kumar Galhotra, actuel président de Ford Amérique et marchés internationaux, deviendra président de Ford Blue.