Forfait mobilités durables, frais professionnels : la fintech Mooncard lève 37 millions d'euros

Fondée en 2016, l'entreprise Mooncard, qui exerce dans la simplification de la gestion des frais professionnels et ses applications à la mobilité des salariés annonce avoir levé plusieurs dizaines de millions d'euros auprès de nouveaux investisseurs et de ses actionnaires historiques afin de poursuivre son développement en France mais aussi en Europe.

Connue des gestionnaires de flotte - pour ses solutions de forfaits mobilités durables - mais aussi des directeurs financiers et services RH - pour la dématérialisation et le suivi des notes de frais - l'entreprise Mooncard se donne les moyens de ses ambitions.

La fintech annonce avoir levé 37 millions d'euros auprès de deux nouveaux investisseurs : Orange Ventures et le fonds canadien Portage. Ses actionnaires historiques (Aglaé Ventures, Blackfin Capital Partners, Partech Partners et RAISE Ventures) ont également participé à cette levée de fonds qui doit permettre à l'entreprise d'amorcer « une nouvelle phase de son développement ».

La fintech Mooncard vise désormais l'Europe

« Mooncard est reconnu comme un outil d’aide à la productivité des entreprises, permettant de piloter les coûts au plus juste et d’optimiser l’efficacité des collaborateurs. Grâce à la solidité du business model, la fidélité et la satisfaction des clients et à la gestion maîtrisée de la croissance, nous avons convaincu de nouveaux investisseurs de nous rejoindre, tout en conservant la confiance

des investisseurs historiques. Grâce à cette nouvelle levée, nous allons pouvoir compléter les fonctionnalités de notre technologie pour répondre aux besoins évolutifs des directions financières de toutes tailles d’organisations, dans le public et le privé, en France et à l'international », explique dans un communiqué, Pierre-Yves Roizot, CEO de Mooncard.

Pour mémoire, solutions de paiement et de suivi des frais professionnels proposés par cette entreprise ont été adoptées par plus de 6 000 sociétés (Air France, Vinci, etc.) et 500 établissements publics (ministères, collectivités locales, ...).