Forfait mobilités durables : Orange encourage ses salariés à passer au vélotaf

Depuis le 1er janvier 2022, l'ensemble des salariés d'Orange bénéficie du Forfait mobilités durables (FMD). Cette enveloppe, jusqu'à 400 euros par an, leur permet de financer leurs trajets domicile-travail et l'utilisation de mobilités dites "durables" tels que du covoiturage, de la location de vélos ou trottinettes en libre service, du train... Désormais, les collaborateurs de l'opérateur pourront également financer l'achat ou la location d'un vélo à assistance électrique auprès de Tim Sports. Dans le cadre d'un achat, le prix du vélo est remisé de 10 %, économie à laquelle s'ajoute les subventions locales - jusqu'à 500 euros en Ile-de-France par exemple. Dans le cas d'une LLD de 36 mois, le montant du loyer mensuel est de 64 euros et comprend l'assurance, la fourniture des accessoires de sécurité ou encore l'entretien.

Les collaborateurs d'Orange travaillant sur le site du 16e arrondissement parisien ont pu, ce jeudi 24 novembre, découvrir le nouveau dispositif. "Nous organisons régulièrement des ateliers pour promouvoir les mobilités, nous explique Marie-Claire Gandon Françon, responsable plan de mobilité national chez Orange. Notre objectif est de réduire la part des autosolistes qui se monte aujourd'hui à 70 % de nos salariés. Nous espérons déployer le Forfait mobilités durables auprès de 15 % de nos collaborateurs".