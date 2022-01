Formation automobile : la gouvernance du GNFA évolue

Virginie de Pierrepont à la tête du GNFA

En raison de l'évolution de l'automobile vers l'électrique ou encore de la digitalisation du parcours client, la formation est la clé pour mener à bien ces changements que doit vivre l'ensemble des services automobiles dans les dix prochaines années. Pour y faire face, le GNFA entame, dès 2022, une stratégie de conquête basée sur le renforcement de son offre de formation.

En effet, face à des besoins en emplois et en compétences à la fois traditionnels et en pleine mutation, le GNFA est conscient des enjeux et des défis que devront relever les entreprises de la distribution et des services de l'automobile. Il projette en ce sens de consolider sa performance et d'accompagner de manière proactive ses clients dans toute leur diversité. La bataille de la formation sera fondamentale pour permettre à cette branche professionnelle de surmonter les difficultés et de saisir toutes les opportunités issues des transitions à l'œuvre au sein de la filière.

À ce titre, le conseil d’administration du GNFA a demandé à Virginie de Pierrepont d’assumer les responsabilités de présidente et de directrice générale. Largement investie au GNFA depuis sa nomination à la présidence en 2019, elle l’est aussi au CNPA où elle est vice-présidente de la branche des concessionnaires VP. Ses mandats précédents au sein du GCAP (Groupement des concessionnaires automobiles Peugeot) et à la présidence de l’Anfa lui confèrent la légitimité et l’expérience nécessaires pour renforcer la performance du GNFA. Virginie de Pierrepont remplace ainsi Marie-Noëlle Tavaud qui occupait jusqu'ici cette fonction.

« Je suis honorée de la confiance que m’accorde le conseil d’administration. Pour affronter les transformations majeures du secteur, nous allons collectivement, avec le comité de direction et l’énergie de toutes les équipes, développer un esprit de conquête qui nous permettra de confirmer notre position de leader du marché et de saisir de nouvelles opportunités. La clé de la réussite du GNFA est dans le collectif », déclare Virginie de Pierrepont.