Formation : Iveco crée Iveco Academy

Le constructeur de poids lourds renforce sa formation et annonce la création d'Iveco Academy. Avec cette nouvelle entité, Iveco entend mieux structurer son offre de formation à destination de son réseau et des transporteurs face au développement des technologies et à l'arrivée de l'électromobilité.

La nouvelle entité Iveco Academy regroupe la formation commerciale et technique d'Iveco dispensée par les formateurs expérimentés et les concepteurs de formations de la marque pour développer les futurs programmes en lien avec la technologie Iveco. « Cette nouvelle organisation nous permet de créer des synergies et de gagner en productivité et en réactivité en vue de préparer l’arrivée de notre offre électrique et hydrogène. Nos équipes pourront ainsi préparer notre réseau à l’arrivée de ces nouvelles technologies avec une approche globale vente et après-vente », précise Natacha Rostomov, directrice d’Iveco Academy France. À l'occasion de l'arrivée du Daily électrique au mois de septembre, les formations intègreront des modules internationaux sur l'offre produits et services, en s'appuyant sur un référent électricité interne. Ces modules seront complétés par d'autres propres au marché français afin d'inclure les spécificités réglementaires.

Parallèlement, Iveco Academy renforce ses partenariats avec les CFA techniques afin de soutenir les jeunes. Une formation Sales Expert a ainsi été mise en place. Avec cette formation axée sur l'opérationnel et spécifique sur les produits et les services du groupe, avec un renforcement des techniques commerciales, Iveco accompagne les étudiants pendant six semaines afin de faciliter leur entrée dans le réseau.