Formation : le projet Talents4AA se concrétise

Le secteur de l'après-vente automobile est confronté depuis plusieurs années à des difficultés de recrutement. C'est pourquoi, plusieurs groupements internationaux de négoce, distributeurs, fédérations et fournisseurs ont lancé en janvier 2020 une initiative commune, avec pour ambition de faire connaître le secteur, attirer et retenir les postulants. Après deux ans de travaux, l'association Talents4AA vient officiellement d'être créée à Paris en ce mois de mars. L'association est composée de onze associés fondateurs, dont BorgWarner, Bosch, Nissens, Schaeffler, TMD Friction, ZF, Global One Automotive, Nexus Automobile International, Temot International, la Figiefa et le fonds Mobilion. Ces derniers mettent de manière bénévole leurs expériences et leurs compétences au service de l'association afin de développer, tester et diffuser des solutions pour répondre aux besoins locaux et globaux.

« Avec la constitution de l'association, nous venons de franchir une étape majeure qui nous permettra de communiquer largement tant au sein de la filière aftermarket qu'au-delà avec les talents que nous souhaitons attirer. Nous invitons tous les acteurs de l'industrie à s'associer à nous », commente Fotios Katsardis, P-DG de Temot International, élu à la tête de Talents4AA pour une durée de deux ans. L'association va également développer un hub numérique afin de permettre aux talents à et l'industrie de se rencontrer et d'échanger. Enfin, elle sera présente à Automechanika qui se déroule du 13 au 17 septembre à Francfort (Allemagne).