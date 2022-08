Forte hausse du prix des vitrages au premier semestre 2022

Le vitrage n’échappe pas à l’inflation qui gagne le pays avec des prix en hausse de 8,6 % sur les six premiers mois de l’année.

Dans le prolongement de son étude portant sur l’évolution des prix des pièces détachées, SRA vient de publier une analyse sur la variation des coûts par marque automobile sur les six premiers mois de l’année pour ce qui concerne le vitrage.

En moyenne, le tarif constructeur a augmenté de 8,6 % avec un écart allant de - 2,4 % pour Ford (seule marque en baisse) à + 24,8 % pour Opel.

Comme pour les pièces détachées, Stellantis est le constructeur qui a augmenté le plus le tarif de ses vitrages, en moyenne de 12,7 % pour ses six marques (Opel, Fiat, DS, Alfa Romeo, Peugeot et Citroën).

Avec une hausse de 21,7 %, Volvo a aussi opéré une forte augmentation de plus du double de la moyenne.

Chez Renault et Dacia, les vitrages ont respectivement augmenté de 11,6 et 5,2 %.

Pour rappel, en 2021, la fréquence de sinistres bris de glace avait fait un bond de près de 15 %, le plus fort depuis 2006, pour atteindre 62 pour 1 000 véhicules. La charge était alors passée de 1,2 milliard d’euros en 2020 à 1,5 milliard en 2021.