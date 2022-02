Forte mobilisation autour de la 7ème Semaine des services de l’automobile

Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, la 7ème Semaine des services de l’automobile et de la mobilité a su mobiliser selon le bilan qui tire l’ANFA de cette manifestation de promotion des métiers et des formations de la branche. L’Agence parle de réussite avec une édition 2022 qui a touché plus largement, notamment les demandeurs d’emploi et les personnes en reconversion professionnelle.

Plus de 400 événements ont été organisés partout en France par 200 organismes de formation (CFA et lycées professionnels), réseaux de réparation et entreprises. Si certains événements ont basculé en distanciel du fait du contexte sanitaire, la plupart ont bien pu se tenir en présentiel. « La mobilisation des organismes de formation, des entreprises et de tous les partenaires de la manifestation témoigne de leur engagement sans faille en faveur du rayonnement et de l’attractivité de nos métiers et de nos formations », souligne Bernard Guyot, Président de l’ANFA.

Plus de 155 000 visiteurs ont consulté le site (semaine-services-auto.com) et plus de 330 publications (posts et stories) sur Facebook, Instagram et Linkedin ont généré des milliers d’interactions et de partages. Le plan média a permis de toucher des millions de personnes via la diffusion du spot au cinéma, à la télé, à la radio et en replay.