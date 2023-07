Fortes augmentations des défaillances d'entreprises chez les transporteurs

Bien que les défaillances d'entreprises ne soient pas encore à des niveaux historiquement élevés, elles augmentent fortement depuis un an. Les transporteurs ne sont pas épargnés.

Avec 13 266 procédures ouvertes entre le 1er avril et le 30 juin 2023, le nombre de défaillances d'entreprises, tous secteurs confondus, augmente de 35 % par rapport au 2e trimestre 2022 et dépasse désormais très nettement les niveaux d'avant la crise. Sur 12 mois glissants, le cap des 50 000 entreprises défaillantes est dépassé selon les calculs du cabinet Altares. Un seuil cette fois similaire à celui de février 2020, juste avant la crise Covid.

Plus spécifiquement, le transport routier de marchandises enregistre des défaillances jamais atteinte depuis plus de dix ans au nombre de 328 (dont 232 liquidations d’entreprises), soit une augmentation de 25 % par rapport au second trimestre 2022.