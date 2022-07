Forum Point S Group : participation et business record pour l’édition 2022

Après deux ans d’absence et des éditions « virtuelles » liées aux contraintes sanitaires, la cinquième édition du Forum Point S Group a enfin pu se tenir, les 23 et 24 juin, au Matmut Stadium de Lyon.

Enthousiastes à l’idée de pouvoir à nouveau se réunir les adhérents, partenaires et collaborateurs de l’enseigne ont pu établir un record de fréquentation avec plus de 700 participants enregistrés sur les 2 jours de l’évènement. Pour la première fois, le Forum accueillait les adhérents de la marque mais aussi les autres réseaux affiliés du Groupe que sont PPS, Warning et HappyCar.

120 stands de partenaires proposaient des offres exclusives. Parmi eux, des acteurs majeurs du pneumatique, de l’entretien automobile mais aussi des accessoires et des services associés : Continental, Falken, Goodyear, Pirelli, Elf, Motul, Provac, Wheelsecure, Biomotors… Au total ce sont plus de 6,6 millions d’euros de commandes qui ont été passées sur la manifestation établissant un record de chiffre d’affaires, en progression de plus de 20 % par rapport à la dernière édition de 2019. Enfin, l’enseigne a lancé Point S Vente Auto, un nouveau concept qui a été présenté à tous les adhérents.

Christophe Rollet, directeur général de Point S : « Cette 5e édition de Forum Point S Group est une réussite en termes de business mais aussi en termes de convivialité. C’est l’occasion de se rendre compte de la puissance du groupe mais surtout de la symbiose qui existe entre les adhérents, les partenaires et les collaborateurs du siège. Pour clôturer le cinquantenaire du groupe, nous avons aussi invité les fondateurs historiques du réseau qui ont pu partager quelques histoires dans notre Histoire sur la naissance de notre enseigne française, indépendante et qui est devenue une grande famille présente dans 50 pays aujourd’hui ! ».