Forvia : 7ème équipementier mondial né du rapprochement entre Faurcia et Hella

Suite à l’acquisition d'une participation majoritaire de Faurecia dans Hella (plus de 80 %), Patick Koller, directeur général de Faurecia, a pris la parole pour célébrer la naissance de Forvia, né du rapprochement entre les deux sociétés.

Le dirigeant a expliqué que les deux entreprises continueront à opérer comme deux sociétés juridiques indépendantes avec leur propre gouvernance. Elles conserveront leur dénomination mais « collaboreront étroitement pour créer de la valeur pour les clients et les actionnaires grâce à leurs solutions technologiques et aux synergies générées, dans le meilleur intérêt des deux sociétés. » Et de poursuivre : « Les deux entreprises, rentables, sont très complémentaires en termes de technologie, de portefeuille clients et de couverture géographique. En combinant nos forces, nous aurons la taille critique et les solutions technologiques innovantes pour l’ensemble de nos activités, faisant de nous un partenaire à encore plus forte valeur pour l'industrie automobile. »

L'acquisition d'Hella par Faurecia doit être l’occasion pour les deux équipementiers d'accélérer leurs transformations et d'atteindre une taille critique. Le Groupe a pour ambition d’être un des leaders dans le secteur de l’électronique et vise les 7 milliards d'euros de ventes d'ici 2025 dans ce domaine. Forvia agit sur 6 secteurs d’activité : sièges, habitacle, mobilité propre, électronique, éclairage et l’après-vente. L’ensemble concerne 24 familles de produits.

Le Groupe souhaite étendre sa portée en renforçant sa proximité avec ses clients et en accélérant sa croissance en Asie (Chine et Japon) et en Amérique. Autre ambition, celle de proposer une offre améliorée en matière d'électronique et d'électrification (véhicules électriques à batterie et à piles à combustible). L'exposition du Groupe au moteur thermique sera réduite à environ 10 % de ses ventes en 2025.

Dix projets réalisés en synergie ont été identifiés. Ils représentent 95 % des 250 millions d'euros de bénéfices attendus pour 2025 (40 % en 2023 et 80 % atteint en 2024) tirées des optimisations liées au rapprochement des deux entreprises.

Enfin, le Groupe, qui se classe 7 équipementier mondial, vise des ventes supérieures à 33 milliards d'euros, une marge opérationnelle supérieure à 8,5 % et un flux de trésorerie net d'environ 1,75 milliard d'euros en 2025. Les synergies de revenus devraient atteindre entre 300 et 400 millions d'euros de ventes d'ici 2025, et les optimisations du flux de trésorerie devraient générer environ 200 millions d'euros par an en moyenne de 2022 à 2025.

Forvia regroupe plus de 300 sites industriels et 77 centres de R&D, 150 000 personnes, dont plus de 35 000 ingénieurs dans 42 pays. Ses solutions équipent 1 véhicule sur 2 dans le monde.