Forvia (Faurecia) a bien redressé le cap en 2022

« 2022 a été une année historique pour le groupe car nous avons clôturé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Hella pour créer Forvia, le septième acteur mondial des technologies automobiles, combinant les offres complémentaires et les forces des deux entreprises », rappelle Patrick Koller, directeur général de Forvia (Faurecia), avant de souligner qu’un cap a été franchi comme en témoigne un chiffre d’affaires de 25,5 milliards d’euros, soit une croissance de 17 % à taux de change et périmètre constants. La zone EMEA représente 45 % de l’activité, devant les Amériques (28 %, dont 3 % en Amérique du Sud) et l’Asie (27 %). La Chine pèse 21 % du chiffre d’affaires du groupe, à 5,37 milliards d’euros, en forte progression par rapport à 2021 (3,11 milliards d’euros), grâce notamment à davantage de contrats signés avec les constructeurs chinois.

La marge opérationnelle ressort à 4,4 % avec une bonne dynamique (5 % au second semestre 2022). Le groupe a généré un cash-flow net de 471 millions d’euros. En outre, le groupe a poursuivi son désendettement en atteignant un ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation ajusté de 2,6, au-delà de ses prévisions initiales de 3.

L’intégration d’Hella suit sa feuille de route

« Les avancées significatives réalisées dans le cadre de l'intégration de Hella nous permettent de relever à la fois les objectifs de synergies de coûts et de synergies commerciales », souligne par ailleurs Patrick Koller. Et de préciser : « Des synergies de coûts portées à plus de 300 millions d’euros et des synergies commerciales portées à plus de 400 millions d’euros, soutenues par de solides prises de commandes conjointes de 1,8 milliard d’euros ». Là encore, c’est au-dessus des attentes des analystes financiers.

Forvia veut soigner ses indicateurs financiers en 2023

Pour 2023, Forvia est plutôt confiant sur la base d’une « production automobile mondiale de 82 millions de véhicules en 2023, globalement stable par rapport à la production de 2022 ». Le groupe table sur un chiffre d'affaires compris entre 25,2 et 26,2 milliards d’euros (y compris un impact estimé à - 1,3 milliard d’euros des transactions annoncées à ce jour) et sur une marge opérationnelle comprise entre 5 et 6 % du chiffre d'affaires.

Le cash-flow net devrait ressortir au-dessus de 1,5 % du chiffre d'affaires, tandis que le désendettement sera intensifié en intégrant notamment l'effet du programme de cessions de 1 milliard d’euros avant fin 2023. Dans sa guidance, Forvia intègre une hausse des coûts de l’énergie et de la main-d’œuvre, tout en misant sur une stabilisation des prix des matières premières.

Forvia : répartition du chiffre d'affaires 2022 par métiers et portefeuille de clients OEM