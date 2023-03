Foselev choisit ses pneumatiques et leurs solutions de gestion chez Bridgestone

Très présent dans le secteur du BTP, de l’industrie, du nucléaire et de l’énergie, le groupe Foselev annonce s’appuyer sur l’expertise de Bridgestone, pour équiper ses grues de pneumatiques performants et l’ensemble de sa flotte de la solution de gestion de flotte Webfleet du pneumaticien.

Pour répondre aux problématiques inhérentes à l’activité de grutage et permettre à l’entreprise Foselev d’utiliser au mieux ses véhicules, celle-ci les a doté des pneumatiques de grue Bridgestone VHS2 qui répondent à ses attentes en matière de motricité et de durabilité. Grâce à une action et une stabilité à haute vitesse, ce pneu dédié aux véhicules de levage offre une très grande résistance à l’usure sur tous types de surface. Les matériaux du VHS2 et la conception de la bande de roulement prolongent de manière évidente la durée de vie de cette dernière, même dans des conditions difficiles.

Après une première phase pilote concluante, le groupe a fait le choix de déployer la solution Webfleet de Bridgestone sur les 700 véhicules de sa flotte, lui offrant une visibilité complète sur sa consommation de carburant et le kilométrage des véhicules. En parallèle, Foselev a choisi la solution Webfleet TPMS pour équiper les pneus de ses grues de forte capacité. Cette solution permet de connaître en temps réel la pression des pneus garantissant une meilleure gestion des incidents pneumatiques et garantissant ainsi la sécurité de ses conducteurs sur la route.

« Nous sommes ravis de bénéficier de l’expertise de Bridgestone tant du point de vue des pneumatiques que de la solution télématique qui nous a apporté de nombreux bénéfices dans la gestion de notre flotte. Tout l’enjeu pour le groupe est désormais d’introduire la solution de contrôle de la pression et de la température des pneumatiques Webfleet TPMS, permettant d’être alerté en cas de problème en temps réel, ce 7j/7 et 24h/24. », déclare Eric Stroppiana, directeur technique et commercial levage chez Foselev.