FPS et stationnement : quand les villes en font leur beurre

En France, l’année 2022 a connu un niveau d’inflation record avec une hausse des prix à la consommation de 5,2% en moyenne selon l’INSEE (contre 1,6% en 2021). Dans ce contexte économiquement exsangue, le parking en voirie a lui aussi revêtu un aspect financièrement rédhibitoire, si ce n’est punitif, avec la taxation des véhicules en fonction de leur poids – réalité à Lyon et envisagé à Paris – ainsi que de leurs motorisations, les électriques bénéficiant de tarifs préférentiels. Les deux-roues thermiques, eux, ont vu la gratuité de leur garage prendre fin.

Cette politique fondée sur la limitation du stationnement en centre-ville adoptée par de nombreuses métropoles, découle d’une volonté de réduire la circulation automobile mais aussi de l’amoindrissement de l’espace commun au profit d’aménagement incitant l’usage du vélo. Par conséquent, les places de garage étant prisées dans la rue – alors même que le risque de voir sa voiture abîmée y est plus grand –, leurs prix horaires s’avèrent en forte augmentation comme l’observe Zenpark dans son dernier baromètre.

Les tarifs à Rennes, Lyon, Strasbourg et Montpellier en forte hausse

Sans surprise, c’est Paris qui demeure en tête du classement des villes les plus coûteuses avec un coût de stationnement moyen de 5 € pour une heure de stationnement. Un tarif qui ne change pas, contrairement à celui de Rennes qui passe de 1,55€ en 2022 à 2,50€ en moyenne en 2023. Rennes devient ainsi la troisième ville du Top, derrière Grenoble et son coût moyen de 2,50€ pour une heure de stationnement aussi. La ville de Bordeaux, se place quant à elle en quatrième position avec un coût moyen de 2,15€. Enfin, la ville de Strasbourg ferme la marche au cinquième rang, avec un coût moyen de 2€ pour une heure de stationnement.

Bien que figurant dans le Top 5 des grandes villes de France où le stationnement est le moins cher, Lyon et Montpellier accusent également une élévation de leurs tarifs, passant respectivement de 1,50€ et 1,30€ en 2022 à 1,60€ aujourd’hui. Marseille, qui s’inscrit comme la grande ville la moins chères d’après le baromètre de Zenpark, et Nantes avec un coût moyen de 1,90 € pour une heure de stationnement en voirie, ont de leur côté conservé une moyenne stable entre 2022 et 2023. Enfin, Lille s’intercale avec un prix moyen de 1,70€.

Le Forfait Post Stationnement ou l’art de se gaver

Au-delà des forfaits horaires, le stationnement payant se voit décentralisé depuis le 1er janvier 2018. Dorénavant, la contravention d’un montant unique de 17 € a disparu pour laisser place au FPS (Forfait Post Stationnement). Chaque collectivité définit alors sa propre stratégie tarifaire et le moins que l’on puisse dire c’est que certaines en ont fait un business à part entière. En faisant appel aux services de contrôle de Moovia, Paris a ainsi dégagé des recettes pharaoniques à hauteur de 158,7 millions d’euros, loin devant Marseille (presque 7 millions d’euros) et Montpellier (environ 5,5 millions d’euros). Si l’argent ne se trouve donc pas sous les sabots d’un cheval, les villes peuvent en récolter sous les roues d’une voiture en stationnement ça c’est sûr !

Crédit : Zenpark