FPT Industrial inaugure son usine dédiée à la production d'essieux électriques

Marque du groupe Iveco dédiée à la conception, la production et la vente de groupes motopropulseurs et solutions destinés aux véhicules routiers et tout-terrain, FTP Industrial annonce l'ouverture de sa nouvelle usine ePowertrain.

FTP Industrial a récemment inauguré son nouveau site, neutre en carbone et dédié à la production d'essieux électriques pour les véhicules utilitaires lourds, de transmissions centrales électriques et à l'assemblage de packs de batteries pour les VU légers et les bus.

Dans le détail, l'eAX 840-R est un essieu à double moteur électrique pour les véhicules d'un PTRA allant jusqu'à 44 tonnes. Conçu pour Nikola Tre, il garantit une durée de vie nominale allant jusqu'à 1 200 000 km. Par ailleurs, FTP Industrial a conçu un système de transmission centrale électrique allégé et intégré pour les VUL et minibus baptisé eCD140. Enfin, la marque et son partenaire Microvast ont développé et produit des packs de batteries (eBS 37 et eBS 69) pour les VU, minibus et bus, avec des options de multipacks pour les missions de transport de marchandises et de personnes.