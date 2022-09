FPT Industrial prône une approche multi-énergies

Lors du dernier salon IAA Transportation de Hanovre, FPT Industrial a fait la démonstration de sa capacité à répondre à l’enjeu d’un transport plus durable, entre moteurs à combustion optimisée et essieux électriques.

L'approche multi-énergies de FPT Industrial, marque d'Iveco Group dédiée à la conception, la production et la vente de groupes motopropulseurs, vers une propulsion routière durable a été révélée lors du salon l'IAA Transportation.

L’industriel continue de croire et d'investir dans les moteurs à combustion par le biais de l'extension de la gamme et l'amélioration continue concrétisée avec son nouveau XC13, le premier moteur multicarburant du fabricant. Du diesel au gaz naturel – y compris le biométhane – l'hydrogène, et les carburants renouvelables, le moteur de base a été conçu avec de multiples versions pour offrir une standardisation maximale des composants et une intégration facile. Le XC13 est immédiatement compatible avec une série d'exigences du marché et de réglementations en matière d'émissions.

Le nouveau moteur, plus léger, prêt pour l'Euro VII avec des mises à niveau simples, garantit des émissions plus faibles, ainsi que des performances « exceptionnelles », selon le fabricant, qui précise que la version diesel offre les meilleures performances de sa catégorie jusqu'à 600 ch et 2 850 Nm, soit une puissance de + 5 % et un couple de + 14 % par rapport au modèle Cursor 13 actuel. La version méthane délivre quant à elle jusqu'à 520 ch et 2500 Nm, soit + 13 % de puissance et + 25 % de couple par rapport au Cursor 13 Natural Gas actuel.

Les réductions des émissions de CO2 s'élèvent à 9 % pour l'unité diesel et à 10 % pour le modèle au méthane, mais ce dernier peut atteindre zéro émission nette de CO2 lorsqu'il est alimenté par du biométhane. La version gaz naturel offre des performances semblables à celles du diesel.

Ouverture prochaine d’une usine dédiée à l’électrique

Si le fabricant améliore ses moteurs à combustion, cela ne l’empêche pas de développer ses solutions électriques. Il s’apprête d’ailleurs à ouvrir une usine de production d'ePowertrain et multiplie les partenariats avec des entreprises dans le secteur de la mobilité électrique. Il a notamment dévoilé sur le salon l’eAX375-R, un nouvel essieu électrique de la gamme eDriveline conçu pour être entièrement évolutif. FPT Indistrial est également actif dans le domaine des batteries et de leur gestion.

« L'évolution d'une économie basée sur le carbone vers une nouvelle économie circulaire durable est peut-être le plus grand défi technologique de l'ère industrielle. Notre remarquable démonstration d'innovation et de technologie durable ici, à Hanovre, démontre notre plein engagement à atteindre l'objectif du zéro carbone net d'ici à 2040 et à être un catalyseur technologique clé pour nos clients et partenaires », a déclaré Sylvain Blaise, président de la business unit Powertrain d'Iveco Group.

Pour Pierpaolo Biffali, vice-président, Ingénierie des produits de FPT Industrial : « L'approche multi-énergies est la pierre angulaire de notre stratégie produit. Le moteur à combustion interne représente toujours l'une des nombreuses solutions durables que nous avons dans notre boîte à outils, avec notre offre complète ePowertrain comprenant la batterie et la chaîne cinématique électrifiée. »