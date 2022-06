Location : le Groupe Fraikin accueille son nouveau P-DG

Une page de l'histoire du Groupe Fraikin se tourne, une autre s'ouvre. Pour succéder au poste de président-directeur général à Philippe Mellier, qui s'apprête à profiter de sa retraite, les administrateurs de l'entreprise ont désigné Yves Pétin. Ce dernier rejoint Fraikin « fort d'une riche expérience et d'une solide expertise dans le secteur des services interentreprises », est-il souligné dans un communiqué. Yves Pétin est en effet un habitué des hauts postes de direction. Il a notamment été P-DG d'Intersafe (Groupe Lyreco) et de Rexel & Hagemeyer Nederland pendant quinze ans.

« Je suis ravi de rejoindre Fraikin à un moment aussi passionnant pour l'entreprise, et plus largement pour l'industrie. Le besoin de solutions de mobilité respectueuses de l'environnement et numériques offre à Fraikin une occasion très intéressante d'explorer de nouvelles opportunités commerciales tout en continuant à se concentrer sans relâche sur la satisfaction de nos clients », fait savoir le nouveau dirigeant tandis que Philippe Mellier confie quitter l'entreprise « avec le sentiment du devoir accompli et une excellente équipe de direction en place. À ce titre, je tiens à remercier mes collègues et toutes les équipes de Fraikin pour leur travail et leur soutien, en particulier durant l'épidémie de Covid-19 où l’entreprise a su démontrer la résilience de son business model ».

Négocier le virage de la transition énergétique

« Les secteurs de la location de véhicule industriels et commerciaux et de la gestion de flottes connaissent un changement fondamental, notamment avec des pressions accrues de la part des clients et de la réglementation européenne en faveur d'une utilisation toujours plus efficace et écologique des véhicules. Spécialiste des opérations de transformation et de développement, Yves est un leader reconnu qui a fait ses preuves. Il saura aider l’entreprise à négocier le virage des énergies alternatives et lui permettra de saisir les nouvelles opportunités qui s’offrent à elle », ajoute encore Baudouin Prot, président du conseil d’administration du Groupe Fraikin.