Fraikin enrichit ses services avec My Planet

Avec My Planet, le loueur ouvre un nouveau chapitre de son label Fraikin Energy Transition, qui, pour mémoire, propose depuis 2021 un panel de solutions dans le but d'accélérer la transition énergétique des entreprises. Dans ce projet, Fraikin s'associe à WeNow, spécialiste de l'innovation et de la transition écologique et recommandé par la démarche Climate Neutral Now des Nations Unies (label Gold reçu en 2021). En souscrivant à My Planet, le client obtient un certificat annuel au nom de l’entreprise, qui précise le volume d’émissions de CO2 compensées, le projet auquel il a contribué et le nombres d’arbres plantés en France (ainsi que leur domaine). Ce certificat, reconnu par l’Union Européenne, permet une traçabilité des actions menées par les entreprises dans le cadre de la compensation des émissions carbone. L’objectif de Fraikin est d’accompagner au mieux les entreprises soucieuses de réduire l’empreinte environnementale de leur flotte et s’inscrire dans une démarche RSE, atout pour la communication externe. Enfin, un tel engagement peut susciter une véritable motivation pour les salariés en interne à agir eux aussi, à leur niveau, en faveur du climat et de l’environnement. Les clients de Fraikin peuvent ainsi contribuer à financer des projets internationaux de production d’énergie décarbonée ou de séquestration de CO2 labellisés par l’ONU. De plus, pour favoriser la biodiversité française et avoir un ancrage local, un arbre est planté dans les forêts domaniales gérées par l’Office National des Forêts (ONF) pour chaque tonne compensée. Compenser en partie les rejets de CO2 de sa flotte, en complément de ses efforts de réduction de ses émissions, est une action environnementale valorisable en externe, comme en interne.

My Planet est pour le moment réservée aux nouveaux contrats longue durée et proposée en option à prix coûtant.