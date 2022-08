Fraikin lance de nouvelles solutions télématiques avec My Smart Fleet by Fraikin

Le leader européen de la location longue durée de véhicules industriels et commerciaux, étoffe son offre de services digitaux avec My Smart Fleet by Fraikin.

Avec My Smart Fleet by Fraikin, le loueur longue durée propose désormais un ensemble de solutions télématiques adaptées aux spécificités de chaque métier. L'objectif est de permettre aux clients de réduire les coûts d'exploitation et de gagner en productivité, ainsi qu'en qualité de service. Mais aussi de réduire l'empreinte carbone, notamment grâce à la remontée automatique des kilomètres en agence Fraikin, et d'améliorer la fiabilité et la traçabilité de la chaîne du froid (norme EN12830). Les solutions envoient également des rapports personnalisés pour optimiser le pilotage de l'activité. My Smart Fleet by Fraikin comprend quatre offres sous forme de packs :

Smart Basics, automatiquement intégrée au full services Fraikin et incluse pour tout nouveau contrat de LLD. Elle propose des indicateurs d'écoconduite et la remontée automatique des kilomètres qui permettent aux entreprises de réduire leurs coûts d'exploitation et limiter la sinistralité en augmentant la sécurité des conducteurs. Smart Essentials, dédié aux professionnels du transport et de la logistique, comprend l'offre Smart Basics agrémentée des données de géolocalisation (historique, analyse des trajets effectués) afin d'optimiser les tournées de livraison. Smart Essentials Hydraulique est conçu pour les professionnels du BTP et de l'environnement. Ce pack intègre un ensemble de fonctionnalités vouées au suivi de l'utilisation des outils hydrauliques. Smart Essentials Froid a été développé pour les métiers du froid et de bouche. Le pack comprend ainsi un panel de fonctionnalités dédiées au suivi des températures et de l'utilisation du groupe froid.

Fraikin recrute plus de 140 collaborateurs

Les quatre packs comprennent un tableau de bord synthétique, graphique et paramétrable qui permet de suivre des indicateurs clés comme l'évolution des consommations, l'empreinte carbone, les distances moyennes parcourues, des événements de conduites, etc. De plus, les gestionnaires de flotte reçoivent des rapports permettant d'analyser les comportements de conduite et ainsi mieux former les conducteurs. Les premiers clients utilisateurs de My Smart Fleet by Fraikin ont constaté jusqu'à 10 % d'économies par an et de temps économisé pour la gestion du parc par mois. Ils enregistrent également une baisse du nombre d'accident par jour de l'ordre de 15 %.

Par ailleurs, Fraikin annonce une campagne de recrutement afin de soutenir son développement. Le groupe, qui emploie 3 000 personnes – dont 2 500 en France – souhaite renforcer ses équipes de 140 collaborateurs. Parmi les différents postes ouverts, dont 134 en CDI, Fraikin recrute des mécaniciens PL, des carrossiers, ainsi que des conducteurs poids lourds.