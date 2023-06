Fraikin lance une offre de location « véhicule électrique + borne » avec Bump

Fraikin et Bump s’associent pour accélérer l’électrification des flottes d’entreprise. Ensemble, les deux partenaires proposent une offre combinant les véhicules électriques et les bornes de recharge, avec un modèle de paiement à l'usage, le tout à des « prix plus compétitifs que l’équivalent thermique » grâce aux tarifs de recharge « au moins 15 % moins chers que l'essence en moyenne ». Bump déploie en effet une infrastructure de recharge sans investissement initial et se rémunère au kWh d’électricité consommé. De son côté, Fraikin propose une large gamme de véhicules multi-énergies et une offre de services 360° enrichie. « Le ticket d’entrée pour la décarbonation est souvent conséquent et les coûts d’infrastructure peuvent constituer un vrai frein. De plus, les énergies renouvelables s’accompagnent de nouveaux usages plus complexes. Au-delà de remplacer des véhicules thermiques par des modèles électriques, il faut repenser tout un écosystème qui a mis des années à se mettre en place. Nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur Bump dans cette démarche de transformation », commente Olivier Dutrech, directeur de l’innovation du groupe de location.