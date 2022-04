Fraikin prend en charge la gestion des livraisons

Avec « My Route » by Fraikin, le leader européen de la location longue durée de véhicules industriels et commerciaux, propose une solution complète de gestion de tournée pour externaliser et simplifier les livraisons.

La planification des livraisons est une tâche clé pour les entreprises mais se révèle particulièrement chronophage et stressante pour les équipes en interne, et plus encore en cas d’aléas. En externalisant la gestion de la flotte de véhicules et des tournées de livraisons comme le propose désormais le loueur Fraikin, les forces vives gagnent un temps précieux qu’elles peuvent recentrer sur leur cœur de métier, et l’entreprise réduit significativement ses coûts opérationnels.

La qualité de service et l’efficacité de chaque tournée est renforcée pour chaque véhicule. De plus, la planification intelligente des trajets permet de consommer moins de carburant et de s’inscrire dans une démarche plus respectueuse de l’environnement. Avec la solution « My Route », les plans de tournées intègrent également les contraintes internes (organisation, capacité des véhicules de la flotte, etc.) et exigences externes (disponibilité du client final, zones de circulation interdites aux poids lourds, etc.), et peuvent être ajustés en temps réel en cas d’aléas afin d’apporter efficacité et réactivité au client final, pour un taux d’échec proche de zéro.

Au-delà de la solution proposée, Fraikin inclut un accompagnement de ses clients au quotidien par une équipe dédiée composée de logisticiens experts en externalisation de la gestion des livraisons. De plus, la solution comprend un ensemble de services associés : réalisation d’un audit, formation et accompagnement dans la conduite du changement, outil de saisie, de création et d’optimisation des tournées, suivi digitalisé de la livraison pour le client, mise à disposition d’indicateurs clés de performance, dématérialisation des documents, etc.